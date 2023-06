Milieuraad overhandigt de Groene Voetafdruk 2022

De Groene Voetafdruk, voorheen de groene pluim, werd uitgereikt door de milieuraad van Lichtervelde aan Tuinhier. Tuinhier activeert en ondersteunt het vrijetijdstuinieren. De overhandiging vond plaats bij Koen Van Isacker in de Burgemeester Callewaertlaan.

Steven Bogaert, schepen van leefmilieu, geeft uitleg waarom Tuinhier werd verkozen: “De Groene Voet wordt uitgereikt aan personen of verenigingen die iets bijdragen aan het milieu in Lichtervelde. Vzw Tuinhier is de sociaal-culturele vrijwilligersvereniging in Vlaanderen en Brussel die het vrijetijdstuinieren activeert en ondersteunt. Deze vereniging richt zich tot iedereen met goesting in tuinieren. Tuinhier werd verkozen omwille van het organiseren van allerhande workshops, het helpen van de inwoners van Lichtervelde met tips en tricks in verband met tuinieren, organiseren van plantenverkopen en ze dragen bij aan een groener Lichtervelde.” (JW)