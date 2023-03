Milieuraad houdt lenteschoonmaak

Maar liefst 80 vrijwilligers kwamen afgelopen zaterdag bijeen op uitnodiging van de Milieuraad om in het centrum van Meulebeke alle zwerfvuil op te halen. Schepen Danny Bossuyt dankte in zijn welkomstwoord de aanwezigen voor hun inzet, maar sprak eveneens de wens uit dat dergelijke initiatieven in de toekomst niet meer nodig zullen zijn. Het bleek een ijdele hoop, want na twee en een half uur zwerfvuil rapen, was de buit groter dan ooit. Op de foto zien we de vrijwilligers die het centrum van Meulebeke een stuk schoner maakten. (LB/foto Luc)