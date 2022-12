Milieubeweging vzw Groen vraagt dat plannen voor extra bedrijventerreinen en een voetbalstadion in Sint-Pieters definitief geschrapt worden

De milieuverening vzw Groen pakt uit met open brief: een opmerkelijke ‘kerstboodschap’ aan alle Brugse politici, met de vraag om het beleidsplan Ruimte Brugge te herwerken. Voor voorzitter Erik Ver Eecke moet de Blankenbergse Steenweg als open ruimte aangeduid worden. Wat de plannen voor extra bedrijventerreinen en het geplande voetbalstadion voor Cercle in Sint-Pieters definitief zou schrappen.

“Ruimte is schaars en efficiënt gebruik ervan is kostbaar. In het voorontwerp Beleidsplan Ruimte Brugge wordt gesteld dat het behoud van open ruimte de stedelijke ontwikkeling zelf moet sturen. Om te wonen, te werken en te ontspannen mogen we niet méér ruimte innemen”, stelt Erik Ver Eecke in zijn open brief.

Misleidend

“Open Ruimte is echter een verzamelterm met meerdere betekenissen. In het beleidsplan gaat het enkel over “planologische open ruimte”: gebieden met een zachte bestemming (natuur en reservaat, overig groen, bos, landbouw). Dit is totaal misleidend en onverantwoord.”

Volgens de vzw Groen wordt een fictieve “actuele” toestand gebruikt: “Zo worden de terreinen aan de Blankenbergse Steenweg bijvoorbeeld niet als open ruimte aangeduid, omdat op het moment van schrijven beleidsmatig beslist is om ze een harde bestemming te geven.”

Verouderd

Erik Ver Eecke vervolgt: “Er wordt uitgegaan van de huidige, verouderde planologische bestemmingen, waarbij in de actuele open ruimte in Brugge grote oppervlakten van landbouwgrond en natuur stelselmatig vernietigd worden. Het gaat om landbouwgrond in de Blankenbergse Steenweg (80 ha), het historisch vochtig poldergrasland in de Spie (42 ha), het Chartreusegebied (24 ha) in de Brugse Groene Gordel, de Dudzeelse polder (meer dan 150 ha) die nochtans grotendeels erkend is als Europees Vogelrichtlijngebied.

“De achteruitgang van de biodiversiteit is minstens even ernstig als de klimaatverandering. De twee crisissen versterken elkaar: meer verlies van biodiversiteit leidt tot emissie van meer broeikasgassen.”

Aantasting

Voor de vzw Groen moet Brugge alles doen om alle ecologisch waardevolle maar planologisch bedreigde open ruimte te vrijwaren van elke aantasting van de biodiversiteit : “De in het voorontwerp Beleidsplan Ruimte Brugge voorziene ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de herbestemming naar open ruimte mogen niet beperkt blijven tot relatief kleine resterende woonuitbreidings- en woonreservegebieden of tot vergroening van bebouwde ruimte.”

“Zonder nog nieuwe open ruimte aan te snijden, moet de stad Brugge tegen 2035 zorgen voor een hoger ruimtelijk rendement op bedrijventerreinen en zorgcampus. Typisch is de nood aan hoge parkeergebouwen in de achterhaven van Zeebrugge.”

“Zo hebben het natuurlandschap Ter Doest, het vogelrichtlijngebied in de Zeebrugse achterhaven en het dorp Dudzele extra bescherming nodig door wijziging van de bestemmingsplannen voor de achterhaven. Stop de plannen voor verbreding van het Boudewijnkanaal tot aan de A11!”

Klimaatrobuust

Groen vzw is ervan overtuigd dat er meer inspraak nodig is van mensen die kritiek hebben op de huidige systeemfouten om samen met een slagkrachtige klimaatalliantie belangrijke stappen vooruit te kunnen zetten naar een klimaatneutraal en klimaatrobuust Brugge.

Erik Ver Eecke doet een beroep op het Brugs schepencollege, de leden van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) en de gemeenteraadsleden om te luisteren naar de wetenschappers die aandringen op meer ingrijpende maatregelen om de leefbaarheid in de toekomst te redden: “Een herwerking van het Voorontwerp Beleidsplan Ruimte Brugge is een eerste stap in de goeie richting.”