Meulebeke pakt erosie aan

Naar aanleiding van aanhoudende problemen met modder op de weg, vooral veroorzaakt door de regenval, onderneemt de gemeente actie. Met flink gesubsidieerde ingrepen moet het wegspoelen van teelaarde worden gestopt.

Schepen Danny Bossuyt: “Vooral op de hoek van de Knorrebosstraat en de Sint-Amandsstraat doen de problemen zich voor. De grachten verzandden er en het water met modder stroomde over de weg. We zijn meteen gesprekken gestart met de landbouwers in die omgeving om het erosieprobleem aan te pakken. Provinciaal erosieambtenaar Bert Soenen kwam ons te hulp. We kunnen gebruikmaken van het erosiebesluit van de Vlaamse regering, waardoor structurele bestrijdingswerken kunnen gesubsidieerd worden, voor 75% door de Vlaamse overheid en voor 15% door de provincie. Daardoor is de financiële last voor de gemeente slechts 10% van de kost.”

Erosieambtenaar Bert Soenen: “Erosie ontstaat vooral na hevige regen zoals we die de voorbij weken hebben gekend, en het probleem is niet enkel het wegspoelen van vruchtbare teeltgrond. Het slijk en de aarde komen op de weg terecht, met slipgevaar tot gevolg. De grachten en de afvoerbuizen krijgen het moeilijk, waardoor er steeds een permanent gevaar is voor wateroverlast.”

Anderhalf miljoen ton

“De oorzaken van het wegspoelen van de teelaarde zijn uiteenlopend: de manier van ploegen kan een belangrijke rol spelen, net als de keuze van de gewassen en de glooiingen in het perceel. Op jaarbasis spoelt er in Vlaanderen meer dan anderhalf miljoen ton aarde weg. Dat moeten we stoppen. We reiken de gemeentebesturen en landbouwers oplossingen aan. Het inzaaien van groenbedekkers na het oogsten kan erosieproblemen voorkomen. Een houthakseldam is een zeer goed en milieuvriendelijk hulpmiddel: het water kan doorstromen, maar de modder wordt tegengehouden. Ook een geknikte dam is doeltreffend. Ondertussen zijn er ook grotere rioolbuizen geplaatst, die het water nu makkelijker kunnen wegvoeren. Gebruikers en/of eigenaars van de percelen kunnen een overeenkomst van twintig jaar sluiten met de gemeente om de gesubsidieerde werken uit te voeren.” (LB)