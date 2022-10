Meulebeke is een bloemen- en bijen- vriendelijke gemeente

De inspanningen om in 2021 van Meulebeke een groene gemeente te maken werden beloond. Voor de bloemenrealisaties op de openbare ruimtes, in het park, de bloemperkjes in woonwijken en op het kerkhof ontving Meulebeke de grootste onderscheiding in de categorie ‘Gemeente in Bloei’. Een erkenning voor de gemeente en alle medewerkers die zich dagelijks inzetten om Meulebeke het hele jaar door kleur te geven.

“Nu zetten we volop in om even goed te scoren als bijenvriendelijke gemeente”, aldus schepen van Milieu Danny Bossuyt. “Voor 2021 behaalden we opnieuw een logo met één bijtje. Dat moet beter. Om die reden hebben we een bijenplan uitgewerkt voor de periode 2022-2025. In een bijenplan stellen we enkele concrete doelstellingen waarbij de gemeente op meerdere fronten werkt.”

“Enerzijds realiseren we op onze eigen terreinen inspirerende, hedendaagse, duurzame projecten. Tegelijk willen we de inwoners stimuleren om het belang van een rijke biodiversiteit in te zien en er zelf mee aan de slag te gaan. De gemeente zet in op de Warme Tuinen, de geveltuintjes, de educatieve vlindertuin, de insectenhotels,… Het maaien van de bermen met bijenvriendelijke bloemen wordt streng opgevolgd, minder maaien zorgt voor meer bloemen. Zo ontdekken we in onze gemeente terug de aanwezigheid van bijenorchis, bosorchis en hondskruid. In de Sperrenwijk werden er 12 bijenvriendelijke klimaatbomen aangeplant. Ook worden er speciale bloemenmixen voor bijen gezaaid op verschillende plaatsen in onze gemeente.”

Bijenwerkgroep

“Elk jaar plant onze groendienst een groot aantal nieuwe bloembollen. Bij de aanplant van planten en struiken wordt er bewust gekozen voor inheemse rassen die veel bijen aantrekken. We richten een bijenwerkgroep op, onze bib zet de bij eveneens in de kijker met aangepaste literatuur en knutselactiviteiten voor de kinderen. We zullen ook duidingbordjes aanbrengen, kortom Meulebeke blijft met de gemeentelijke groen- en milieudienst zich inzetten op in 2022 terug een schitterend label te behalen als bloemen- en bijengemeente.” (LB)