Met installatie van 756 zonnepanelen wil AZ Delta het meest duurzame ziekenhuis in de regio worden

AZ Delta in Roeselare, het VEB en Earth slaan de handen in elkaar voor de installatie van 756 zonnepanelen op het dak van de moderne campus in Roeselare-Rumbeke, pal langs de E403. Met een autoconsumptie van maar liefst 100 procent maken ze die duurzame ambities waar.

Kiezen voor zonnepanelen is kiezen om de controle te houden over het eigen energieverbruik. Dat is een duidelijke doelstelling voor AZ Delta in Roeselare. Zo kunnen ze hun energiekosten – die standaard erg hoog zijn voor een ziekenhuis, voor een groot deel terugdringen. De energiecrisis maakte duidelijk dat je best uitgaat van eigen kracht, in dit geval is dus investeren in zonnepanelen op je eigen daken om zo deels zelfvoorzienend te zijn.

“We zaten nog met een groot onbenut potentieel op ons dak, dus de keuze om daar zonnepanelen te plaatsen was snel gemaakt. Vandaag installeren we dus onze eigen energiefabriek, en kiezen we resoluut voor duurzaamheid. Onze ambitie is zeer duidelijk, wij willen één van de meest duurzame ziekenhuizen worden in de regio. Vandaag hebben we een grote stap in de goede richting gezet”, klinkt het trots bij Jürgen Debrabandere, Projectingenieur bij AZ Delta.

Daar eindigt het echter niet, AZ Delta is vastbesloten om in de toekomst verder te investeren in zonnepanelen op hun andere campussen. Earth start vandaag met de installatie van de zonnepanelen, na een uitgebreid vooronderzoek. “Ziekenhuizen zijn grote energieverslinders, en met de hoge energieprijzen vandaag is dat uiteraard een grote kostenpost”, legt Luc Demeyere, CEO van Earth, uit. “Door zonnepanelen te voorzien, bespaar je op je energie-uitgaves, waardoor er budget vrij komt voor een betere zorg. Vandaag worden er worden maar liefst 756 zonnepanelen van 540Wp geïnstalleerd. We verwachten een autoconsumptie van 100 procent, zo wordt alle opgewekte energie benut, wat uiteraard een zeer gunstige situatie is. Ziekenhuisdaken bieden vanzelf een zeer groot oppervlak voor zonnepanelen. Zie het als volgt, met zonnepanelen verzeker je jezelf van een stabiele lage energieprijs voor een periode van 25 jaar. Zelfs met het wegvallen van de federale steunmaatregelen blijven zonnepanelen een bijzonder interessante investering. Zowel voor particulieren, bedrijven, overheden en zorginstellingen”, besluit Luc Demeyere.