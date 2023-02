Mesense Mooimaker Luc Castelein ruimt al vier jaar zwerfvuil: “Bij 100.000 sigarettenpeuken wil ik project uitwerken met IVVO”

In april van dit jaar zal het vier jaar geleden zijn dat Mesenaar Luc Castelein voor het eerst op pad trok in de kleinste stad van het land om zweefvuil op te rapen.

“Jammer genoeg stel ik vast dat ondanks alle inspanningen er weinig of niks veranderd is”, aldus Luc, die de laatste tijd ook hulp krijgt van zijn dochter Isabelle. “Zo kunnen we ook eens van een paar dagen vakantie genieten. Het is echt noodzakelijk om dagelijks te ruimen.”

De voorbij vier jaar heeft verantwoordelijk schepen Kim Develter heel wat inspanningen gedaan om het zwerfvuil en vooral de sigarettenpeuken te bannen uit het straatbeeld. “Er werden extra peukenpalen aangekocht en aangebracht op het marktplein en we plaatsten een tekstsjabloon op verschillende rioolputten.”

Dit initiatief van de stad stelt voorlopig geen paal en perk aan het probleem. “Elke dag ga ik op ronde en elke dag keer ik terug met honderden sigarettenpeuken en mijn pmd-zak is goed gevuld. Reken maar dat ik per week 150 pmd-eenheden ophaal. Onverschilligheid, egoïsme en gemakzucht, het zijn drie woorden die ik link aan de personen die het zwerfvuil weggooien. Aan zelfdiscipline hebben ze verder ook een gebrek.”

Doel

Luc zelf voelt zich vaak beschaamd wanneer hij nog maar eens thuiskomt met een pak zwerfvuil. “Niet ík moet me ongemakkelijk voelen, wel diegenen die het afval achteloos weggooien. Vaak kan ik de personen die achteloos zwerfvuil achterlaten ook aanspreken. Maar keer op keer ontkennen ze. En toch zal ik op één dag de winnaar zijn. Mijn doel is om 100.000 sigarettenpeuken te verzamelen, om dan samen met IVVO daar een project rond uit te werken. Dan hoop ik dat de mensen zullen weten dat ik effectief 100.000 maal een sigarettenpeuk heb opgeraapt.”

Ondertussen wordt ook het aanrekenen van statiegeld op blikjes meer en meer naar voren geschoven als een definitieve oplossing. De Mesense Mooimaker heeft daaromtrent wel een bedenking. “Er zullen plots heel wat mensen een kleine cent willen bijverdienen, maar hoelang houden ze het vol. En mijn pmd-zak is zeker niet alleen met blikjes gevuld hoor.”