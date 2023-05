Mei Verpakkingsvrij, ook bij biowinkel Zonder Meer: “We willen mensen die de inspanning doen, belonen”

Elf verpakkingsvrije winkels van de 20 in Vlaanderen slaan de handen in elkaar. Voor het eerst werkten ze samen een actie uit om van de maand mei een verpakkingsvrije maand te maken. Ook de Kortrijkse biowinkel Zonder Meer doet, als enige in West-Vlaanderen, mee om “zero waste” winkelen voor een breder publiek toegankelijker te maken. Wie met eigen verpakking naar Zonder Meer gaat, krijgt in de maand mei tien procent korting op drie producten.

Johan Moreels baat sinds 2017 de biologische en verpakkingsvrije winkel ‘Zonder Meer’ uit in de Rijselsestraat.

Met eigen zakken, potjes, bokalen, dozen en flessen kan je er aan één van de vele dispensers en schepbakken nemen wat je nodig hebt. Minder afval betekent een kleinere ecologische voetafdruk, en dat is exact waar Johan voor gaat.

“We willen het ruimer trekken dan alleen plastiekvrij, het gaat over verpakking. Ook papieren zakjes kunnen maar enkele keren hergebruikt worden dus moeten er opnieuw bomen gekapt worden. We moeten zorgzamer en bewuster omgaan met verpakking. Zo hoeft een kruidenpotje niet telkens opnieuw in de glasbak, maar kan je die hier bijvullen.”

Blauwe zak is fout

Vooral de uitbreiding van de PMD-zak geeft volgens Johan vooral een fout signaal aan mensen. “De blauwe zak is een initiatief van de verpakkingsindustrie. Eigenlijk kunnen ze maar een fractie recycleren, maar als consument heb je een goed gevoel omdat je correct gesorteerd hebt. Heel veel van de inhoud vliegt echter op een berg of wordt verbrand.”

“Verpakkingsvrije winkels zijn ook ideaal voor mensen die kleine hoeveelheden nodig hebben, zoals senioren of studenten. Hier kan je perfect een enkele ajuin of aardappel aankopen” – Johan Moreels, uitbater Zonder Meer

Johan hekelt ook de hetze die er kwam na het voorstel van IMOG om restafval tweewekelijks op te halen. “Ze gingen bijna betogingen organiseren terwijl wij met een gezin van vijf misschien maar één kleine zak per twee maanden hebben, en wij leven absoluut niet in een grot. Het vraagt slechts een kleine inspanning en een positieve mindset. Moest iedereen zoveel mogelijk verpakking vermijden, geeft dat een gigantisch verschil, hoe klein de bijdrage ook lijkt.”

Johan gelooft in de ecologische mentaliteit, maar het drukke leven, routines of de anonimiteit in grootwarenhuizen staan mensen dikwijls in de weg. “Je moet het patroon kunnen doorbreken. We hebben hier een sterk vast klantenbestand. Eenmaal mensen de drempel overwinnen, komen ze terug. Verpakkingsvrije winkels zijn ook ideaal voor mensen die kleine hoeveelheden nodig hebben, zoals senioren of studenten. Hier kan je perfect een enkele ajuin of aardappel aankopen.”