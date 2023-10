Meer dan twintig verenigingen ruimen straatafval op

Maar liefst 22 verenigingen verzamelden op zaterdag 7 oktober om achtergelaten afval op te ruimen. De gemeente stond in voor het ophalen en afvoeren van het afval. De honderd vrijwilligers haalden 90 zakken restafval, 61 zakken PMD en enkele emmers glas op. Schepen Julie Misplon en burgemeester Frederik Demeyere volgden alles van dichtbij op. “Het blijft een spijtige zaak dat er nog steeds mensen zijn die de natuur niet in ere houden en het openbaar domein eerder zien als een plaats waar ze hun afval snel kwijt kunnen. Opmerkelijk was de vondst van een gemeentelijk naambord GITS dat in een gracht in de Grijspeerdstraat aangetroffen werd. De meer dan 100 vrijwilligers werden tegen de middag in sporthal Ogierlande verwacht en werden er door de gemeente getrakteerd op een drankje en boterhammen met beleg en soep. Ook volgend jaar zal de gemeente klaarstaan om zwerfvuilacties te organiseren. Verenigingen die dan opnieuw willen helpen, mogen zich vanaf nu aanmelden bij de dienst Milieu via milieu@hooglede.be”, klinkt het. De deelnemende verenigingen van deze najaarseditie waren: Equal Bounce / Rope Skipping Hooglede, Scouts Gits, TC Onledemolen, Chiro De Pretmakers Gits, Gezinsbond Gits, Vlaamse Kultuurvereniging Gits, OKRA Gits, Wandelclub Voetje voor Voetje, Onledemolencomité, Spellenclub Altijd Prijs, Chiro ’t Geetje, De Yokkerstraat, Straatcomité Koningstraat, Comité Ieperstraat, Samana Hooglede, VPA Sleihage, Feestcomité De Reke, Ferm St.-Jozef, Chiro St.-Joris, Vyfweghenende, Bevercomité. (EVG/foto EVG)