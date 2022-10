Meer dan 100 jaar oude fles Perrier en leren handtas uit Eerste Wereldoorlog terug gevonden bij opruimactie in Dikkebusvijver

In de Dikkebusvijver in Ieper is er bij een opruimactie van vrijwilligers een glazen fles van meer dan 100 jaar oud gevonden. Het gaat om een fles van het merk Perrier, die dateert uit de Eerste Wereldoorlog. “Ik had een foto van het verzamelde afval op Facebook geplaatst en het waren anderen, die mij erop wezen dat er een toch wel oude en uitzonderlijke fles tussen zat”, vertelt Giovanni Knockaert (42) uit Wijtschate.

1/10 2/10 3/10 Chipszakje uit 1982, die Giovanni zal schenken aan lagere scholen als didactisch materiaal over zwerfvuil © Giovanni Knockaert 4/10 Lederen tas gevonden aan de oever van Dikkebusvijver, die wellicht dateert uit de Eerste Wereldoorlog. © Giovanni Knockaert 5/10 Kop en halsstuk van oude melkfles, die dateert van voor de Eerste Wereldoorlog en onlangs gevonden werd in Dikkebusvijver. © Giovanni Knockaert 6/10 Oude fles van ongeveer 50 jaar oud van brouwerij Vandenheuvel, die stopte in 1974. © Giovanni Knockaert 7/10 Oude fles van brouwerij Roberg, die stopte in 1976 gevonden tussen het zwerfvuil. © Giovanni Knockaert 8/10 De fles Perrier is meer dan 100 jaar oud en werd recent teruggevonden bij Dikkebusvijver © Giovanni Knockaert 9/10 Een van de overzichtsfoto’s van Giovanni van het zwerfvuil met daarop de meer dan 100 jaar oude Perrier fles, die hij vond aan Dikkebusvijver. © Giovanni Knockaert 10/10 De strook bij Dikkebusvijver, waar Giovanni de oude fles van Perrier terugvond. © Giovanni Knockaert 1/10 2/10 3/10 Chipszakje uit 1982, die Giovanni zal schenken aan lagere scholen als didactisch materiaal over zwerfvuil © Giovanni Knockaert 4/10 Lederen tas gevonden aan de oever van Dikkebusvijver, die wellicht dateert uit de Eerste Wereldoorlog. © Giovanni Knockaert 5/10 Kop en halsstuk van oude melkfles, die dateert van voor de Eerste Wereldoorlog en onlangs gevonden werd in Dikkebusvijver. © Giovanni Knockaert 6/10 Oude fles van ongeveer 50 jaar oud van brouwerij Vandenheuvel, die stopte in 1974. © Giovanni Knockaert 7/10 Oude fles van brouwerij Roberg, die stopte in 1976 gevonden tussen het zwerfvuil. © Giovanni Knockaert 8/10 De fles Perrier is meer dan 100 jaar oud en werd recent teruggevonden bij Dikkebusvijver © Giovanni Knockaert 9/10 Een van de overzichtsfoto’s van Giovanni van het zwerfvuil met daarop de meer dan 100 jaar oude Perrier fles, die hij vond aan Dikkebusvijver. © Giovanni Knockaert 10/10 De strook bij Dikkebusvijver, waar Giovanni de oude fles van Perrier terugvond. © Giovanni Knockaert Chipszakje uit 1982, die Giovanni zal schenken aan lagere scholen als didactisch materiaal over zwerfvuil © Giovanni Knockaert Lederen tas gevonden aan de oever van Dikkebusvijver, die wellicht dateert uit de Eerste Wereldoorlog. © Giovanni Knockaert Kop en halsstuk van oude melkfles, die dateert van voor de Eerste Wereldoorlog en onlangs gevonden werd in Dikkebusvijver. © Giovanni Knockaert Oude fles van ongeveer 50 jaar oud van brouwerij Vandenheuvel, die stopte in 1974. © Giovanni Knockaert Oude fles van brouwerij Roberg, die stopte in 1976 gevonden tussen het zwerfvuil. © Giovanni Knockaert De fles Perrier is meer dan 100 jaar oud en werd recent teruggevonden bij Dikkebusvijver © Giovanni Knockaert Een van de overzichtsfoto’s van Giovanni van het zwerfvuil met daarop de meer dan 100 jaar oude Perrier fles, die hij vond aan Dikkebusvijver. © Giovanni Knockaert De strook bij Dikkebusvijver, waar Giovanni de oude fles van Perrier terugvond. © Giovanni Knockaert

Giovanni Knockaert (42) uit Wijtschate is een van de vrijwilligers van Proper Heuvelland, een vertakking van de organisatie Proper Strandlopers. In een jaar tijd ruimde hij ongeveer 15.000 bierblikjes op in het Heuvelland. Maar tussen al dat zwerfvuil zitten er soms uitzonderlijke vondsten zoals een fles vanuit de Eerste Wereldoorlog.

“De waterstand van Dikkebusvijver in Ieper staat door de heel droge zomer momenteel nog laag”, vertelt Giovanni. “Er is ongeveer een strook van 20 à 25 meter modder en zand vrij. Afgelopen week ben ik daar regelmatig gaan wandelen om afval op te rapen. Want het ligt er vol met glas.”

“De opdroogde strook van de Dikkebusvijver ligt vol met glas”

Na het afval oprapen deelt Giovanni meestal een foto op sociale media van het zwerfvuil dat hij heeft gevonden. “Ik stel de blikjes en glazen flessen dan naast elkaar op en iemand op Facebook had mij laten weten dat er een heel oude fles Perrier tussen zat van in de periode van de Eerste Wereldoorlog. Ik heb die mooi gekuist en het gedeeld op Facebook. Wie weet geraakt het nieuws op die manier wel tot Perrier zelf, al betwijfel ik of dit zo uitzonderlijk is voor hen. Maar voorlopig krijgt de fles een mooi plaatsje op mijn kast en kan ik er een bloem in bewaren als decoratie”, lacht Giovanni.

Naast de meer dan 100 jaar oude fles Perrier zijn er ook nog enkele andere voorwerpen uit de Eerste Wereldoorlog opgedoken aan de oevers van Dikkebusvijver. “Ik heb ook nog een klein oud glazen flesje, een lederen tas en twee koppen van ouderwetse melkflessen gevonden, die wellicht net voor de Eerste Wereldoorlog gemaakt zijn. De tas bewaar ik voorlopig in water, zodat er geen schade aan komt wanneer die droogt en ik zal hem schenken aan een echte kenner van WOI.”

“De leren tas van tijdens de Eerste Wereldoorlog bewaar ik momenteel veilig in water in dezelfde zodat die niet beschadigd wordt bij het drogen en ik zal die schenken aan een echte kenner van WOI”

“Aan het glas kan je zien dat het om een oudere fles gaat, wist men mij te vertellen. Vroeger werd een fles op een andere manier geblazen dan nu en zaten er meer grote luchtbellen in de fles. Het is nog altijd vreemd om zo’n oude spullen zomaar tussen hedendaags zwerfvuil te vinden.”

Uitzonderlijke vondsten

Giovanni vindt meer uitzonderlijke spullen tussen het zwerfvuil dat hij verzamelt. “Het is de eerste keer dat het meer dan 100 jaar oud is. Ik heb al eens eerder een bierfles van de oude brouwerij Vandenheuvel gevonden. Die brouwerij is gestopt in 1974, dus dat flesje is ook bijna 50 jaar oud. We hebben ook nog een fles gevonden van brouwerij Roberg, die gestopt is in 1976. Die zal ik doorgeven aan iemand die veel geschiedenis van Ieper verzamelt.”

“Het is altijd vreemd om oude uitzonderlijke dingen terug te vinden tussen het hedendaagse zwerfvuil. Ik heb al enkele flessen van ongeveer 50 jaar oud gevonden, maar nu is het meer dan een eeuw oud”

“Het is soms wat zoeken om te weten waar bepaalde voorwerpen vandaan komen. Sommige dingen, zoals een oude fles Canada Dry van de jaren ‘60 of ‘70 kan je gemakkelijk opzoeken en dan vind je online de verschillende modellen terug. Maar anders reken ik ook op de hulp van mensen via sociale media”, gaat Giovanni verder.

In totaal verzamelde Giovanni afgelopen week samen met enkele andere vrijwilligers zo’n zevental vuilniszakken zwerfvuil bij Dikkebusvijver. “Het ging voornamelijk om glas en drankblikjes. Sommige blikjes liggen er van de jaren ‘80 en buiten wat verkleuring merk je er niets aan. Dat hebben we ook met zakjes chips uit 1982, die zullen we schenken aan lagere scholen als didactisch materiaal om de kinderen te leren over zwerfvuil. We hopen dat er zo vlug mogelijk een oplossing komt voor het laten slingeren van zwerfvuil of blikjes, zoals statiegeld”, besluit Giovanni.