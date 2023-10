Meer dan 1.100 bezwaren tegen windturbines New Irish Farm Cemetery in Ieper

De actievoerders van Frontwind New Irish Farm Cemetery verzamelden 1.100 bezwaarschriften tegen de plaatsing van twee windturbines met een tiphoogte van 200 meter langs weerszijden van het New Irish Farm Cemetery nabij de fietstunnel onder de Noorderring in Ieper. Maandagmiddag kwam een delegatie de bezwaarschriften indienen.

Aspiravi heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor twee windturbines met een tiphoogte van 200 meter ten noorden van de Noorderring in Ieper ter hoogte van de fietserstunnel en vlakbij de militaire begraafplaats New Irish Farm Cemetery. De turbines moeten volgens Aspiravi groene stroom produceren voor ongeveer 10.500 gezinnen en een CO2-uitstoot van ongeveer 16.800 ton per jaar vermijden.

Pilkem Ridge

Het duurde echter niet lang of er kwam verzet tegen de geplande windturbines. Het actiecomité Frontwind New Irish Farm Cemetery hield onder meer een infoavond om de mogelijke hinder die de windmolen zouden veroorzaken toe te lichten en nam het initiatief om zo veel mogelijk bezwaarschriften te verzamelen. Uiteindelijk kon een delegatie van het actiecomité maandagmiddag meer dan 1.100 bezwaarschriften overhandigen aan schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (Vooruit).

“Dat toont aan dat er zeer veel inwoners van Ieper en omstreken zeer ongerust zijn en de locatie ongeschikt vinden”, zegt Dominiek Maes namens het actiecomité. “De turbines worden immers gepland in het gebied van Pilkem Ridge. Een aantal militaire begraafplaatsen van de Pilkem Ridge Cluster liggen in dit gebied en zijn Unesco werelderfgoed.”

Industrie-ogend

Het belang van het gebied voor de herdenking van WO I is niet het enige argument van het actiecomité. “Er zou een volledig nieuw gebied worden aangesneden, geen industriegebied, maar agrarisch gebied”, zegt Dominiek Maes. “Dergelijke turbines vormen een aanslag op het landschap en zorgen ervoor dat het landschap verandert in een industrie-ogend gebied. Er zijn ook woningen op minder dan 300 meter en we vinden het onbegrijpelijk dat een turbine wordt geplaatst zo dicht bij het Jan Yperman Ziekenhuis en het toekomstige nieuwe stadspark.”

Unesco

De uiteindelijke beslissing of de windturbines er mogen komen ligt bij Vlaanderen, maar de stad zal wel advies geven. “Het is niet de eerste keer dat bedrijven een aanvraag doen voor de plaatsing van windturbines op ons grondgebied”, zegt schepen Bolle. “Daarom schreven we met het stadsbestuur een visietekst waarbij we eventueel akkoord kunnen gaan met de inplanting van windturbines boven de Noorderring en op het regionaal bedrijventerrein. Dat Unesco onlangs verschillende militaire begraafplaatsen erkende als werelderfgoed fietst daar nog eens door. Onze diensten hebben tijd tot 26 oktober om een advies voor te bereiden. Ondertussen hebben ze daar al ervaring mee. Er is afgesproken dat dit advies klaar zal zijn om te bespreken op het schepencollege van maandag 23 oktober, waarna we het zullen communiceren aan de Ieperlingen en het actiecomité.”