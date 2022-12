Marijn uit Rumbeke ziet droom in vervulling gaan en mag mee met vuilniswagen

De 40-jarige Marijn Meerschaut (43) kon dankzij een actie van afvalintercommunale MIROM en zijn zus Mariska een jongensdroom verwezenlijken. Marijn, door fysieke beperkingen geen job kan beoefenen, mocht mee met de vuilniswagen. “Ik ben al jaren zot van vrachtwagens. Als kind zwaaide ik telkens naar de vuilnisophalers. Eigenlijk zouden ze 55 euro per uur moeten verdienen.”

In het kader van de Week van het Afvalteam organiseerde afvalintercommunale MIROM Roeselare een opmerkelijke actie. Met een ludieke wedstrijd kon je dit jaar een persoon naar keuze ‘meegeven met de vuilkar’. Niet om die persoon af te voeren, wel om die de kans te geven eens van dichtbij te ervaren wat die job nu precies inhoudt. Mariska Meerschaut besloot haar broer Marijn uit Rumbeke ‘mee te geven’. Marijn (40) is al van jongs af aan fan vrachtwagens in ’t algemeen en vuilniswagens in het bijzonder. “Onze overgrootvader had een oudijzerhandel en een eigen vuilniskar”, begint Marijn zijn verhaal. Door zijn fysieke beperkingen kan hij momenteel zelf niet zijn droom realiseren. “Al van jongs af aan ben ik gebeten door vrachtwagens. Ik heb tal van miniatuurmodellen thuis staan.” Marijn werkte in het verleden voor AZ Delta als ziekenvervoerchauffeur en zette zich ook nog in voor de Moorsleedse mindermobielencentrale. “Nu zet ik me nog in voor ’t Ferm, de organisatie uit Rollegem-Kapelle voor mensen met een beperking. Ondanks mijn eigen beperkingen doe ik nog steeds graag de baan. Zo ga ik vaak nog meet met een bevriende vrachtwagenschauffeur.”

Veel respect

Vrachtwagens zijn een ding, maar voor de afvalophalers heeft Marijn al sinds kinds af aan enorm veel respect. “Mijn broer stond hen vroeger, telkens op vrijdag, op te wachten aan het raam. Iedere keer enthousiast zwaaiend. Ook de afvalophalers wisten dat en wachtten soms zelf vooraleer Marijn aan het raam stond vooraleer te passeren”, aldus zus Mariska. Voor Marijn werd het dan ook vrijdag een unieke ervaring om mee te mogen met vuilniswagen. “Voor mij broer is het niet altijd gemakkelijk een mooi eindejaarsgeschenk te geven, maar ik ben er zeker van dat hij hiermee heel content zal zijn”, aldus Mariska.

Fantastisch, ondanks de koude

En dat is Marijn ook. Ondanks de koude temperaturen beleefde hij een fantastische ervaring naast twee van zijn helden. En dat bij temperaturen rond het vriespunt. “Echt koud en best ook glad. Alle respect voor die mensen. Eigenlijk zouden ze vijfenvijftig euro per uur moeten verduren”, aldus Marijn. Samen met vuilnisophalers Dimitri Tant en Kevin Blomme merkte hij enkele werkpuntjes voor de bewoners van Rumbeke en omstreken op. “De zakken zijn toch vaak niet goed ‘dichtgeknobbeld’ en soms moeten ze ook op een iets zichtbare plaats gezet worden.” Ook Dimitri en Kevin beleefden een mooie ochtend dankzij Marijn. “We hebben alvast heel leuke conversaties gehad. We zijn blij dat hij ons werk zo apprecieert.”