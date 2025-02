Maldegem en Mooimakers slaan handen in elkaar voor opruimactie

Binnenkort organiseert de gemeente een nieuwe zwerfvuilopruimactie. “Samen met Mooimakers zetten we ons in om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Door het plaatsen van vuilnisbakken, het proper houden van straten en pleinen en sensibiliseringscampagnes op touw te zetten, maken we van Maldegem een nog mooiere gemeente. Zwerfvuil vervuilt immers onze natuur en bedreigt ecosystemen. Bovendien kan het schadelijk zijn voor dieren, die het afval kunnen inslikken of erin verstrikt raken. Afval op straat kan ook ziektes verspreiden en een onveilige omgeving creëren. Om daar een stokje voor te steken, organiseren we op zaterdag 22 maart een nieuwe zwerfvuilopruimactie. We verzamelen om 13.30 uur aan het gemeentehuis. Na een korte uitleg, krijgt iedereen het nodige opruimmateriaal en gaan we aan de slag. Om 16 uur sluiten we de actie af met een lekker stukje zoetigheid en een drankje. Inschrijven kan op www.maldegem.be/zwerfvuilactie”, klinkt het. (MIWI /foto MIWI)