Maak je klaar voor de grote lenteschoonmaak

Het leukste seizoen is in zicht en wat staat er opde planning? Uiteraard, een grote lenteschoonmaak! Daarom gaan de vrijwilligers van Proper Oostkamp samen op pad om Oostkamp weer wat mooier te maken. De eerste opruimactie vindt plaats op zaterdag 22 maart van 9.30 tot 11.30 uur met start en stop aan het Hertenbos in Hertsberge en op zaterdag 29 maart van 13.30 tot 15.30 uur aan De Oude Pastorie op het dorpsplein in Waardamme. Alle materiaal zoals vuilzakken en grijpstokken wordt voorzien. Je bent verzekerd tijdens de actie. Voor elke deelnemer voorziet Proper Oostkamp eendrankje en iets lekkers. Per actie worden vier BeleefOostkamp-cadeaubonnenverloot. Inschrijven kan via de website van Proper Oostkamp. (GST)