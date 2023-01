Luminus dient nieuwe aanvraag in; gemeente blijft bij standpunt en dus tegen mogelijke komst van drie windturbines op Pittemberg

Het actiecomité Leefbaar Pittem en de gemeente Pittem zien met lede ogen aan er een nieuwe vergunningsaanvraag is voor drie windturbines op Pittemberg. Het dossier is al sinds 2020 hangende, maar het protest van omwonenden (1.200 bezwaarschriften) en de gemeente zorgde ervoor dat de vergunning afgewezen werd. Pittem wil immers het open landschap daar behouden. Maar nu is er dus een nieuw aanvraag binnen. Daarin wordt nog meer onderzoek gedaan naar de impact van de windmolens op de omgeving. “Maar wij blijven bij ons standpunt”, klinkt het bij burgemeester Denis Fraeyman (CD&V). “Die windmolens staat te dicht bij ons centrum.”

Het openbaar onderzoek van de nieuwe aanvraag loopt van 5 januari tot 3 februari 2023. Aan het dossier gaan al een hele geschiedenis vooraf, waarbij omwonenden en de gemeente Pittem de handen in elkaar sloegen om de vergunning, die eerder al door de Deputatie werd goedgekeurd, te bestrijden. Daar slaagden ze ook in, maar nu is er dus een nieuwe aanvraag. “Dit is gewoon een verder zetting van de procedure. Omdat wij daar gelijk kregen bij de Raad van vergunningsbetwistingen, was het nu opnieuw aan de minister om een beslissing te nemen”, zegt de burgemeester die ook bevoegd is voor het omgevingsvergunningenbeleid.

Nu heeft Luminus een nieuwe aanvraag ingediend. Een van de elementen die de tegenstanders van de windturbines aanhaalden, was de invloed op de directe omgeving. “Luminus heeft nu een nieuwe projectnota laten opstellen, die extra aandacht heeft daarvoor. Ik heb die nog niet helemaal kunnen doornemen”, zegt de burgemeester. Maar in die studie heeft men onder meer aandacht voor vogeltrafiek en de vleermuizen die er hun habitat hebben. “Maar dat verandert niets aan ons standpunt. Wij vinden dat die turbines te dicht bij de bewoning en de kern van onze gemeente zouden komen. Naar ik verneem zullen wij als gemeente in de maand maart gehoord worden. Maar wij houden daar dus zeker het been stijf.”

“We hadden gehoopt dat er geen nieuwe aanvraag zou komen” (Lobke Ugille, Leefbaar Pittem)

Bij Leefbaar Pittem reageert men ontgoocheld op de nieuwe aanvraag. Maar ook daar blijft men strijdvaardig. Lobke Ugille: “Uiteraard zijn we ontgoocheld, maar we wachten ook nog verder nieuws van onze advocaat af. We hadden echt gehoopt dat het zou eindigen bij de vernietiging van de vorige aanvraag en dus geen nieuwe zou komen. Maar het is hoog tijd dat men dit van structureel bekijkt en niet elke boer die geld nodig heeft de kans geeft zo zijn grond aan veel geld te verhuren. De overlast is immers voor de omwonenden.”