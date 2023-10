Lo-Reninge bindt strijd aan tegen zwerfvuil: “Blikjes die in het veevoeder terechtkomen, kunnen dodelijk zijn voor de dieren”

Het stadsbestuur van Lo-Reninge wil af van zwerfvuil en sluikstorters. Om de inwoners en weggebruikers te sensibiliseren, plaatste het grote spandoeken langs de invalswegen. Maar als sensibilisering niet helpt, wacht de vervuilers mogelijk een fikse boete.

Zwerfvuil komt vaak voor. Denk maar aan defecte elektro-apparaten die langs de weg worden gedumpt, snoeihout in de berm, sigarettenpeuken, huisvuilzakjes naast een openbare vuilnisbak of glas naast een volle glascontainer. Ook bij het stadsbestuur van Lo-Reninge lopen regelmatig meldingen binnen van zwerfvuil en sluikstort. “Tijdens de Week van de Handhaving die momenteel loopt, leggen we daarom extra de focus op preventie”, zegt schepen van Milieu Johan Matthys (Dynamsch). “Op de invalswegen naar Lo-Reninge hebben we banners geplaatst met daarop de afbraaktijden van bijvoorbeeld een blikje, sinaasappelschil of papier om de mensen er op attent te maken dat afval weggooien niet ok is en zware gevolgen kan hebben. Zo kunnen blikjes in het veevoeder terechtkomen en de maag van de dieren perforeren of tot bloedvergiftiging leiden met de dood tot gevolg.”

Extra handhaving

Sluikstorters riskeren in Lo-Reninge ook op te draaien voor hun gedumpte afval. Zo keurde de gemeenteraad onlangs een retributiereglement goed waarmee de kosten voor het opruimen van zwerfvuil of sluikstorten kunnen worden verhaald op de vervuiler. Daarbovenop riskeert de vervuiler ook een GAS-boete.

“Sluikstorten en zwerfvuil zijn een echte plaag”, besluit schepen Matthys, schepen van Milieu. “De technische dienst van Lo-Reninge spendeert elk jaar tientallen werkuren aan het opruimen ervan. Wanneer we een zak zwerfvuil ontdekken of hiervan een melding krijgen, proberen we op basis van de inhoud te achterhalen wie het heeft gedumpt. Dat is een niet al te proper werkje, maar als we er dan toch in slagen om op basis van adresgegevens de sluikstorter op te sporen, dan wacht hem of haar een serieuze boete.”