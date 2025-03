Lenteschoonmaak wordt dit jaar XL-editie

Op zaterdag 29 maart organiseert de stad zijn jaarlijkse Lenteschoonmaak. Iedereen is uitgenodigd om, met start en aankomst aan het stadskantoor, te helpen bij het opruimen van zwerfvuil. De voorbije jaren kon dat tussen 9 en 11 uur, maar dit jaar kan het dubbel zo lang: tussen 9 en 13 uur. “We maken er met andere woorden een XL-editie van”, zegt schepen van Leefmilieu Elsie Desmet. “Helaas blijft er in de strijd tegen het zwerfvuil nog veel werk aan de winkel.”

Liefst 112 mooimakers

Wie wil meehelpen, mag tussen 9 en 11 uur de nodige spullen ophalen: een fluojas, een grijper, handschoenen en afvalzakken. Er kan tussen 12.10 en 13 uur nagepraat worden bij soep met brood. Voor de kinderen zijn er spelletjes voorzien en er zal een infostand over afval aanwezig zijn.

“We hopen dat we volop mogen rekenen op de deelname van scholen, jeugdbewegingen, verenigingen en noem maar op”, aldus schepen Desmet. “En uiteraard op onze vaste equipe van Mooimakers. Liefst 112 mensen zijn als Mooimaker geregistreerd en gaan geregeld in hun buurt als vrijwilliger afval opruimen. Ze krijgen daarvoor van ons gratis benodigdheden uitgereikt. Het feit dat mensen zwerfvuil in de buurt opruimen, doet vaak de ogen van anderen openen. Het is een waardevolle vorm van sensibilisering. Ook de stadsmedewerkers van ons Team Proper zijn heel belangrijk in het verhaal.”

Sigarettenpeuken

“Wie dat wenst, kan zich weer op een specifiek type zwerfvuil richten, zoals bijvoorbeeld sigarettenpeuken. Die verzamelen we dan in petflessen. Uit een onderzoek van OVAM blijkt dat 41% van het ingezamelde zwerfvuil uit sigarettenpeuken bestaat. Het opruimen van die peuken is lastig. Dit kleine type zwerfvuil glipt vaak door de mazen van het net en blijft voor meer dan 60% liggen, ook na een intensieve opruimactie of een grondige veegronde. En niet vergeten: sigarettenfilters zijn allesbehalve biologisch afbreekbaar.”

In 2024 werden 167 vaststellingen van sluikstorten gedaan. Met sigarettenpeuken voorop. (JS)