Landbouwers krijgen uitleg over waterkwaliteit in natuurgebied De Blankaart

Deze winter kunnen landbouwers terecht in natuurgebied De Blankaart in Diksmuide voor tententochten. Concreet wordt er telkens bij een andere waterloop een tentje gezet waar info wordt gegeven. Landbouwers worden er uitgenodigd om mee te werken aan een betere waterkwaliteit, want het gebied is belangrijk voor de drinkwatervoorziening in de regio.

Concreet wordt er besproken hoe de deelnemende landbouwers de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Ze krijgen uitleg over de meetresultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij en De Watergroep en ontdekken welke impact hun eigen acties hebben. Deelnemers kunnen na afloop ook een rondleiding krijgen in het drinkwaterproductiecentrum van De Blankaart.

Samenwerking

Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid, benadrukt het belang van de samenwerking: “Een goede waterkwaliteit vraagt om een gezamenlijke inspanning. De gesprekken met landbouwers zijn waardevol en bieden nieuwe inzichten om samen verdere stappen te zetten.”

De tententocht van vandaag, vrijdag, is de derde van een reeks. Tijdens de zomer wordt de reeks herhaald en worden ook andere locaties in de provincie betrokken.