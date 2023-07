Kuurne verdeelt gratis peukenpockets op festivals en in horecazaken om zwerfvuil nog meer tegen te gaan

Kuurne bindt de strijd aan tegen peuken en gaat daarom over tot de verdeling van 2.000 gepersonaliseerde peukenpockets op festivals en horecazaken die ertoe moeten bijdragen dat de ezelsgemeente afvalarm wordt.

“De peukenpockets worden verdeeld samen met een flyer waarbij we oproepen om niet te roken in de omgeving van kinderen”, verduidelijkt burgemeester Francis Benoit. “Wie achteloos een peuk weggooit op de grond, denkt wellicht dat hij of zij weinig kwaad doet met zijn kleine daad. Helaas spreken de cijfers dit echter tegen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zou niet minder dan twee van de drie opgerookte peuken in onze omgeving terechtkomen, iets die flink milieubelastend is en schade toebrengt aan het milieu. Daarnaast vormen sigarettenpeuken ook bijna de helft van al het zwerfvuil, en zijn allesbehalve biologisch afbreekbaar waardoor ze terecht komen in onder meer dierenmagen, in nesten en planten die daardoor minder snel groeien.”

Het Kuurns gemeentebestuur wil alvast haar steentje bijdragen tot een afvalarme omgeving. Daarom verdeelt het nu ruim 2.000 Kuurnse peukenpockets vergezeld met een flyer. Uit een rondvraag is alvast gebleken dat 83% van de rokers een zakasbakje als een goede oplossing ziet.

Gerichte bedeling

P’Latse Doen bijt komend weekend de spits af en mag als eerste evenement de peukenpockets verdelen. Eind augustus volgt dan Roadrock en op 16 september tijdens de opening van de nieuwe pleinen zal er eveneens een standje terug te vinden zijn waar de peukenpockets worden aangeboden.

“De peukenpockets zullen echter niet aan iedere festivalganger worden aangeboden”, gaat burgemeester Francis Benoit verder. “Enkel wie roker is, kan er eentje verkrijgen aan de stand op het festival. In een flyer willen we ook de rokers bedanken niet alleen om bij te dragen aan een propere buurt, maar tevens ook vragen om enkel te roken uit het zicht van kinderen en jongeren. Daarnaast wordt er ook op de flyer melding gemaakt van de contactgegevens voor wie wil stoppen met roken. Want niet roken blijft natuurlijk de beste optie!”

Eind mei ondertekende de gemeente Kuurne samen met andere steden en gemeenten en Logo Leieland het charter ‘generatie rookvrij’. Hierbij wil de ezelsgemeente zich engageren om jongeren te beschermen tegen de verleiding om te beginnen roken en ze te ondersteunen bij het stoppen met roken. (BRU)