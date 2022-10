Kuurne maakt werk van een groenere gemeente

In Kuurne wordt er werk gemaakt van een groenere en meer biodiverse gemeente. Het wil daarmee beter gewapend zijn tegen droogte en wateroverlast. Twaalf verschillende bordjes met ludieke slogans op tonen voortaan aan waar en hoe er concreet gewerkt wordt aan een groener Kuurne.

Door de hoge verhardingsgraad van Kuurne en de toenemende eentonigheid in het landschap nam de biodiversiteit de laatste decennia sterk af. Ook de klimaatverandering valt ondertussen niet meer te negeren. Een van de grote uitdagingen waar de gemeente nu voor staat is ongetwijfeld de verdroging.

Kuurne wil haar steentje bijdragen aan de hand van een nieuwe aanpak op vlak van groenbeheer. Het wil opnieuw het groen alle kansen geven, met de nadruk op biodiversiteit en waterinfiltratie. Hoe diverser het groen is en hoe meer water het kan absorberen, hoe beter de gemeente gewapend is tegen droogte en wateroverlast. Ondanks het sterk verstedelijkt karakter hebben de Kuurnse wijken, grasperken, wegbermen, groenzones en tuinen nog enorm veel potentieel. Kuurne gaat hiermee actief aan de slag in de publieke groenzones.

Opwaardering

“Als wij de natuur kansen geven, krijgen wij daar heel veel voor terug”, zegt Jille Holvoet, deskundige groenbeheer. “Het groen moet zoveel mogelijk opgewaardeerd, gediversifieerd en verbonden worden zodat het een waardevol netwerk wordt. Door dit netwerk wordt onze gemeente opnieuw leefbaar voor onze kleinste burgers: vlinders, bijen, kevers en vogels. Ook wilde planten krijgen straks hun verdiende plek terug.”

“We gaan voor een mooie en eenduidige communicatie. Het is belangrijk dat de Kuurnenaar weet waarmee we bezig zijn”, zegt Annelies Vandenbussche, schepen van Milieu. “We kozen voor duurzame borden die elk hun eigen boodschap hebben. We gebruiken ook onze mascotte Tess van de Es om dit te illustreren en we kunnen de borden op verschillende momenten en locaties inzetten. Zo bereiken we veel inwoners. Binnenkort zal je de bordjes overal zien opduiken in het straatbeeld.”

Slogans

De twaalf bordjes hebben elk een slogan, bijvoorbeeld Een 10 voor biodiversiteit of Laat ze liggen, om uit te leggen waarom de bladeren niet meer overal worden opgeruimd. Een andere slogan gaat over dood hout dat leven brengt in een bos, over de berm die ferm is of over bloemen die ergens gezaaid werden. (ADM)