Kortrijk plaatst 188 korven om bladeren op te ruimen

Van oktober tot en met december plaatst Kortrijk bladkorven in de stad en deelgemeenten. Zo kunnen bewoners hinderlijke bladeren op hun voetpad en in de straatgoot gemakkelijker opruimen. Momenteel werden al 188 korven uitgezet. Ook de stadsploegen helpen bladeren opruimen. Met zeven machines vegen ze niet enkel op straten en pleinen, maar ook in parken, groenzones en schoolomgevingen.

Overal waar er een cluster is van grote stadsbomen plaatst Kortrijk van oktober tot en met december een bladkorf. Deze korven dienen om bladeren te verzamelen die op voetpaden en in straatgoten liggen, niet om bladeren van privétuinen op te ruimen. Jaarlijks plaatsen de diensten van Nette stad meer dan 180 van die bladkorven. Momenteel staan er in de verschillende buurten van de stad en de deelgemeenten 188 korven en twintig werfhekken in U-vorm. Wekelijks worden ze geledigd.

Ook de stadsdiensten ruimen of composteren gevallen bladeren. Ze doen dat in parken en groenzones, op straten en pleinen en in de schoolomgevingen. Het materieel dat ze gebruiken, bestaat uit twee grote en drie kleine veegmachines, een bladveegmachine en twee omgebouwde grasmaaiers met opvangsysteem. De ploegen krijgen hierbij ondersteuning van de vzw Constructief.

Infoborden

Jammer genoeg stelt onze dienst Nette stad af en toe vast dat de bladkorven verkeerd worden gebruikt. Zwerfvuil, grasmaaisel… horen niet thuis in de bladkorven. Daarom plaatsen we vanaf dit jaar duidelijke infoborden aan de verkeerd gebruikte bladkorven. Als de problematiek niet opgelost raakt, zijn we helaas genoodzaakt om deze bladkorven te verwijderen.

De dienstverlening kost de stad jaarlijks 23.595 euro. Inwoners kunnen een bladkorf aanvragen via 1777. Het team van Net en Groen bekijkt dan of een bladkorf in de gevraagde buurt nodig is.

“Kortrijkzanen kunnen dankzij de bladkorven hun voetpad en straatgoot veilig houden. Ze zijn belangrijk voor de buurten waar veel stadsbomen staan. Bladeren in de eigen tuin laten inwoners best liggen. Ze zijn trouwens goed voor de biodiversiteit”, klinkt het bij Ruth Vandenberghe, burgemeester stad Kortrijk.