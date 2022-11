Kortemark dient vernietigingsberoep in tegen Silvamo: “Bewijs nodig dat opslag PFAS-grond niet schadelijk is voor omgeving”

Gemeente Kortemark trekt met een vernietigingsberoep naar de Raad van Vergunningsbetwistingen in het dossier van stortplaats Silvamo NV. Dat werd beslist tijdens het schepencollege. Ze doen dit, omdat Silvamo onlangs liet weten dat ze een aanvraag hebben ingediend om met PFAS-vervuilde Oosterweelgrond op te slaan. De gemeente wil geen PFAS-grond in Kortemark zien tot helemaal zeker is dat het geen enkel risico of schadelijk gevolg voor de omgeving inhoudt.

De gemeente Kortemark wil geen PFAS-gronden op hun grondgebied gestort zien tot er staalhard bewijs is dat er geen enkel risico en schadelijk gevolg verbonden is aan het transport en de opberging van het gevaarlijke afval in Kortemark. “Kijk naar de recente PFAS-problematieken in Vlaanderen. Daarbij is gebleken dat de risico’s van PFAS nog niet goed gekend zijn en mogelijk jarenlang onderschat werden”, klinkt het.

“Wanneer er wetenschappelijke onduidelijkheid is of het schadelijk is of niet mogen beschermende maatregelen niet uitgesteld worden”

“Minister Demir is met haar beslissing duidelijk niet op onze vraag ingegaan toen de vergunning van Silvamo verlengd werd. Daarmee wordt het voorzorgsbeginsel geschonden. Want wanneer er wetenschappelijke onduidelijkheid is over bepaalde kwesties mag die onzekerheid niet gebruikt worden om beschermende maatregelen ertegen uit te stellen.”

Infoavond PFAS-grond

Niet alleen de gemeente, maar ook actiegroepen Leefbaar Groot Kortemark en Climaxi stellen zich ernstige vragen bij de mogelijke komst van PFAS-afval naar Kortemark. Daarom organiseren ze maandagavond 12 december om 20 uur een infoavond in OC De Kouter, waarbij Vlaamse milieu-advocate Isabelle Larmuseau de zaak zal toelichten. Zij werd ook als expert aangehaald tijdens de parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS.