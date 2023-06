Koksijde investeert in 16 milieupunten in alle toeristische zones

Op de gemeenteraad van Koksijde werd het bestek en de raming ten bedrage van zo’n 656.500 euro (inclusief btw) voor diverse werken in functie van bestaande en nieuwe afvalstraten in de gemeente goedgekeurd. Milieuschepen Charlotte Castelein maakte van de gelegenheid gebruik om de basisinfo rond de afvalstraten die voortaan ‘milieupunten’ heten nog eens duidelijk uit de doeken te doen en om de kwestie rond de tijdelijke afvalcontainer in de Biedenkopflaan aan te kaarten.

Milieupunten zijn locaties waar je 5 soorten huishoudelijk afval in ondergrondse containers kunt deponeren én sorteren. Het gaat om PMD (nog niet beschikbaar in de gemeente Koksijde), om papier en karton, wit en gekleurd glas en restafval. “Met de realisatie van 16 milieupunten, verspreid over onze hele toeristische zone, zorgen we voor een upgrade van de afvalverzameling in onze gemeente”, benadrukt schepen Castelein. “Ondergrondse inzameling heeft veel voordelen: minder afval en zwerfvuil in het straatbeeld, meeuwen pikken geen zakken meer open, er waait geen afval meer weg en alles ziet er netter uit. Er is geen lawaaihinder meer, minder sluikstorting, je ziet enkel de inwerpcel van de container bovenaan. Het is vanzelfsprekend een mooie oplossing voor zowel onze inwoners als tweedeverblijvers en toeristen, want je kunt hier 7/7 terecht. Zo moet niemand nog afval voor zijn deur zetten op dagen dat er geen inzameling is. We hebben even de kat uit de boom gekeken en ons licht opgestoken bij buurgemeentes die al eerder met ondergrondse afvalinzameling zijn gestart. Wij hebben er doelbewust voor gekozen om niet met een app of badge te werken, maar dat mensen kunnen betalen met bancontact. Je betaalt enkel voor restafval, al de rest is gratis. We zullen de 16 milieupunten goed opvolgen. We hebben een onderhoudscontract afgesloten en er zullen ‘vaststellers’ zijn om alles in de gaten te houden. Van de buurgemeentes horen we dat alles vlot verloopt en dat er geen klachten zijn. Toch zullen we deze zomer een vliegende ploeg inzetten die onmiddellijk kan reageren als mensen een vraag of klacht indienen op het meldpunt.”

Schepen Castelein wil wel nog de puntjes op de ‘i’ zetten over de misnoegdheid bij de bewoners van de Biedenkopflaan. “Daar is tijdelijk een bovengrondse container geplaatst omdat de ondergrondse stuk is. We begrijpen wel dat de bewoners zich hierover ongerust maken, maar het is wel degelijk een tijdelijke oplossing. Er worden trouwens geen extra parkeerplaatsen ingenomen. Slechts 1 parkeerplaats wordt opgeschoven. Er is een duidelijk communicatieplan opgesteld. Zodra we weten wanneer de milieupunten er zullen komen, zal dit worden uitgerold naar de bewoners en tweedeverblijvers. Alle nog bestaande Molok-containers zullen op termijn verdwijnen. Het hoeft toch geen betoog dat deze nieuwe milieupunten een enorme verbetering zijn en dat dit maar een kleine verandering met zich meebrengt. Eigenlijk zijn we allemaal voor milieupunten, maar er zijn helaas ook een aantal Nimby’s (Nimby = ‘not in my backyard’)… Een aantal mensen wil ze dus niet in hun achtertuin, maar ook niet voor hun deur…”