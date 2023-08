Knokke-Heist start pilootproject bijkomende lediging afvalkorven op het strand  

Deze zomer is het AGSO gestart met een pilootproject waarbij de afvalkorven op het strand tijdens de dag een extra keer geledigd worden. Eerder was er tussen 12 uur ‘s middags en 6 uur ‘s ochtends geen lediging of schoonmaak. Tijdens topdagen blijkt dit evenwel niet te volstaan en zijn de afvalkorven vaak overvol in de loop van de dag wat niet alleen visuele hinder geeft, maar ook leidt tot zwerfvuil op het strand.

Daarom is er sinds 20 juli een pilootproject om de korven overdag bijkomend te ledigen. Zeker nu het weer de komende dagen beter belooft te worden, kan dit een grote impact hebben op het netheidsgevoel van de strandgangers en onze inwoners en tweedeverblijvers.

Extra stimulans

Als de afvalkorven leeg en proper ogen, stimuleert dit de strandgangers immers extra om hun afval in de korven te gaan deponeren en niet op het strand te laten rondslingeren. Ook het feit dat mensen overdag medewerkers in de weer zien bij de afvalkorven kan voor een extra stimulans zorgen. De korven worden immers niet alleen geledigd, maar ook de deksels en de omgeving worden proper gemaakt.

Het pilootproject beslaat het strand tussen het Casino en het Albertplein en is nog voorzien tot 20 augustus. De extra lediging vindt plaats op donderdag tot en met maandag (niet bij slecht weer) tussen circa 14 en 22 uur. Bij een positieve evaluatie kan het project nog verlengd worden tot het eind van het zomerseizoen. Na afloop worden de resultaten dan besproken met het oog op de toekomst. (MM)