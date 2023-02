Zonnepanelen op Brugse stadsgebouwen produceren veel zonnestroom en leveren stadskas 300.000 euro op

Voor de zonne-installaties op Brugse stadsgebouwen was 2022 een schitterend jaar met een belangrijke productie aan zonnestroom. Zo kon de Stad 300.000 euro op energie besparen.

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet legt uit: “Voor de zonne-installaties waar de Stad zelf in investeerde, noteren we in 2022 een mooie opbrengst. Zo zorgde het dak van de werkplaats in de Vaartstraat, wat de nieuwste grote PV-installatie van de Stad is, voor 145 MWh stroom, waarvan bijna de helft meteen verbruikt werd.”

“De overige stroom injecteerden we tot half augustus op het net. Vanaf half augustus, toen energiedelen mogelijk werd, is het teveel aan stroomproductie gebruikt in de Biekorf. Ook de komende jaren zal het volledige overschot aan zonnestroom opgewekt in de Vaartstraat met de Biekorf gedeeld worden.”

Dit heeft, naast het efficiënt gebruik van zelfopgewekte zonnestroom, een financieel voordeel voor de Stad. Stroom die de Stad met zichzelf deelt, is namelijk 100 tot 150 euro goedkoper per MWh dan stroom via het net.

Op vier Brugse stadsgebouwen liggen zonne-installaties waar niet de Stad, maar inwoners mee in investeerden. Ook voor deze installaties was 2022 een zonnig jaar.

Boven verwachting

De energiecoöperatie Beauvent baat de zonne-installaties uit op de Magdalenazaal en het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC). Beide installaties presteerden boven verwachting in 2022. Ze produceerden samen 235,5 MWh, waarvan 28,5 MWh voor de Magdalenazaal en 207 MWh voor het BMCC.

De MaZ verbruikte meer dan 78 procent van de op het eigen dak gemaakte zonne-energie. De overige 22 procent van de stroom wordt op het net geïnjecteerd. In het BMCC, dat sinds begin vorig jaar volop bruist van activiteiten, werd 72 procent van de geproduceerde energie meteen gebruikt.

Besparing

Op het multifunctioneel complex van Daverlo en op het dak van de school De Ganzenveer zijn de installaties in beheer van de coöperatieve Coopstroom. In totaal produceerden deze zonnepanelen 177,7 MWh.

“Zonne-energie op onze gebouwen was in 2022 goed voor in totaal 482 MWh, of bijna 9 procent van het elektriciteitsverbruik in onze stadsgebouwen. Dit betekent een financiële besparing het voorbije jaar van net geen 300.000 euro. Deze mooie opbrengst op de daken van stadsgebouwen toont dat het loont om te investeren in PV-installaties. We blijven dan ook inzetten op zonnestroom, energiedelen en een goede samenwerking met burgercoöperaties”, aldus schepen Minou Esquenet.