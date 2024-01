Zitten er morgen nog garnalen in onze Noordzee?

Onder het motto ‘Koksijde KlimaatKlaar – Iedereen wint!’ engageert de gemeente zich om 20 ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren. Daar willen ze de Koksijdenaars actief bij betrekken en stimuleren, met onder meer een bijzondere klimaatavond waar Dirk Denoyelle met zijn twee dochters, en Jan Mees en dochter Meskerem hun klimaatsteentje aan bijdragen.

Vader Dirk Denoyelle en zijn dochter Yanaika en Laura zijn allemaal begaan met het klimaat. In één lezing brengen ze elk vanuit hun eigen invalshoek een genuanceerde, positieve boodschap over de klimaatproblematiek. Een thema dat ze ernstig nemen, maar er mag ook gelachen worden. Dirk heeft wel een ingenieursdiploma, maar Vlaanderen kent hem vooral als komiek en gerenommeerd LEGO-kunstenaar. Dochter Yanaika is bio-ingenieur in de milieuwetenschappen en behaalde een Master Climate Change. Ze is samen met Geert Noels en Kristof Eggermont co-auteur van De Klimaatschok. Daarin beschrijven ze 20 haalbare klimaatoplossingen voor België. Laura Denoyelle is ingenieur-architect en specialiseerde zich in circulair bouwen. In haar boek Tiny Homes legt ze uit hoe dit een deel van de oplossing van de klimaatproblematiek kan zijn. Jan Mees is professor in de mariene biologie aan de UGent en publiceert werken over mariene ecologie, biodiversiteit en datasystemen. Hij is ook algemeen directeur van het Vlaams Instituut van de Zee (VLIZ) en vertelt op de klimaatavond over het nieuw boek De Onbekende Zee dat hij samen met Colin Janssen, professor UGent, schreef.

Met hun boek maken ze de nieuwste wetenschappelijke inzichten toegankelijk voor iedereen. De oceaan is een stille bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering, want hij produceert de helft van onze zuurstof, koelt de aarde af en slaat een kwart van onze koolstofuitstoot. Jans dochter Meskerem is een multicreatief talent en zal de avond opluisteren met haar stem en akoestische gitaar. Charlotte Castelein, schepen van Duurzame Ontwikkeling: “Er volgt ook een panelgesprek onder leiding van Dirk Denoyelle met Jan Mees, Yanaika Denoyelle en onze klimaatregisseur, Claude Willaert. Een belangrijke vraag voor onze gemeente aan Jan verklappen we alvast: zitten er morgen nog garnalen in onze Noordzee?”

Klimaatacties

Op het aansluitende netwerkmoment kan iedereen kennismaken met de klimaatacties die de gemeente Koksijde aanbiedt, al dan niet in samenwerking met partners: deelfietsen en -wagens, gratis duurzaam bouwadvies, groepsaankoop bomen en struiken…