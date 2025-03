Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik investeert bijna 600.000 euro in energiezuinige warmtepompen

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik verving in 77 woongelegenheden in Geluwe, Menen en Wervik energieverslindende elektrische accumulatoren door energiezuinige warmtepompen. Het gaat om een investering van maar liefst 591.227,89 euro, exclusief BTW. “Door onze investering kan de huurder veel besparen op de energierekening”, zegt algemeen directeur Sonny Ghesquière.

“We behalen dit resultaat door de energieverslindende, slecht regelbare elektrische verwarmingsaccumulatoren te vervangen door een warmtepomp die enkel kan verwarmen. De elektrische accumulatoren leveren per kW verbruikte elektriciteit één kW aan warmte. De warmtepompen leveren per kW verbruikte elektriciteit 4,52kW aan warmte.”

“Ook de klassieke elektrische boilers op elektriciteit werden vervangen door boilers die aangesloten worden op de warmtepomp waardoor we ook hier winst maken. Naast een daling van het energieverbruik wordt ook het comfort verhoogd. De elektrische accumulatoren zijn moeilijk regelbaar. Ze zijn soms te warm wanneer het niet nodig is en soms te koud wanneer verwarming wenselijk is.”

“De accumulatoren werkten op het oude principe van opladen tijdens de nacht via het exclusief nachttarief. Met het verdwijnen van dit tarief, stijgt de energiekost significant voor de huurder. De lucht/lucht warmtepompen verbruiken enkel energie wanneer warmte gevraagd wordt. In combinatie met de aanwezige zonnepanelen betekent dit een veel efficiëntere omgang met energie.”

“De lucht/lucht binnen toestellen met thermostaat per ruimte maken een nauwkeurige temperatuur regeling mogelijk. De bewoner beslist zelf wanneer er verwarming gewenst is en houdt zelf de temperatuur in hand. Het voordeel van dit type oplossing is dat door de flexibiliteit van de leidingen deze toepassing in quasi alle type woningen geïmplementeerd kan worden.”

100 euro per maand

“We schatten op vandaag in dat de huurders makkelijk 100 euro per maand zullen besparen. Als woonmaatschappij willen we een voortrekkersrol opnemen. Ons project is dus niet enkel goed voor de bewoners zelf, maar ook voor onze energiebevoorrading en elektriciteitsinfrastructuur.”

“Ik schat dat een huurder nu gemiddeld 100 euro per maand kan besparen.” -Sonny Ghesquière, algemeen directeur !Mpuls Menen-Wervik

Vlaams minister voor Wonen, Klimaat en Energie Melissa Depraetere (Vooruit) reageert alvast enthousiast. “Verwarmen met oude toestellen is heel erg duur en dankzij de investeringen van woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik in nieuwe duurzame energietoestellen, verlagen we de energiefactuur van de huurders. Een win-win dus: goed voor de portemonnee én de planeet.”