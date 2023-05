Wolkbreuk zet straten en sporthal onder water: “Gymlessen voorlopig opgeschort”

Rond 20.30 uur zorgde een wolkbreuk voor heel wat wateroverlast. In Lauwe liep water binnen in sporthal Ter Leie. In Dadizele liepen dan weer diverse straten onder.

De zware regenval barstte rond 20.30 uur los. Een wolkbreuk stortte het water uit over onder meer Dadizele en Lauwe. In die laatste locatie leed onder meer de topturnhal onder het water. “Het water kwam binnen via nooddeuren en ramen en liep de valputten binnen. Heel wat matten dreven in het water”, getuigen de mensen van sportgroep Vaste Vuist Lauwe.

Ook in de sportzaal liep water. © gf

“Ook in de sporthal waar de recreatieve groep volleybal aan het trainen was, liep het water naar binnen. Zij reageerden snel en hielpen het bestuur en enkele trainers om de matten zo snel mogelijk op een droge plek te leggen en het water verder naar de putten in de topgymhal te trekken. De brandweer werd immers overstelpt met oproepen en kon dus niet onmiddellijk ter plaatse komen. Andere verantwoordelijken van de stad Menen kwamen ook onmiddellijk poolshoogte nemen.”

Straten blank

“De gymlessen in de turnhal zullen op donderdag 11 mei niet kunnen plaatsvinden. Het is nog afwachten of dat vrijdag wel het geval zal kunnen zijn.”

Ook elders in Lauwe was er wateroverlast. De regen was aangekondigd maar niemand had kunnen denken dat die dergelijke proporties aan zou nemen. Het gemeentecentrum stond in geen tijd volledig blank.

Wateroverlast in Dadizele

In grote stukken van de Wevelgemstraat stond het water enkele centimeters hoog, waardoor de rijbaan zo goed als onbruikbaar werd. In enkele woningen liep water de leefruimtes binnen en stonden kelders vol. Op Lauweplaats was het kruispunt met de Wevelgemstraat en de Schoolstraat dan weer herschapen tot een vijver, met water dat eveneens enkele centimeters hoog stond.

In Dadizele stroomden vooral straten onder. © BF

Ook in Dadizele liepen straten onder. Op bepaalde plaatsen stuwde het water uit de riolen. Naar verluidt viel er op korte tijd meer dan 20 liter water per vierkante meter. Ook hier rukte de brandweer uit. Burgemeester Ward Vergote en schepen Sherley Beernaert kwamen eveneens ter plaatse. In Dadizele trok het water echter snel weer weg zonder veel schade te veroorzaken. (CLL/BF)