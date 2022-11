Weinig interesse voor ‘Running Out of Time, Johan Bultiauw: “Geen probleem, ik ga door”

Via Facebook lanceerde Johan Bultiauw, milieuactivist nummer 1 in Oostende, een oproep om op zaterdag 5 november deel te nemen aan een stille mars van het casino, via het stadhuis en de Visserskaai naar het Zeeheldenplein. Bedoeling was om in groep te protesteren en de klimaat boodschap uit te zenden naar de buitenwereld. Het is immers vijf voor twaalf.

De opkomst was ontgoochelend. Samen met Johan waren er drie mensen present om het initiatief te steunen. Johan Bultiauw relativeert het gebrek aan interesse voor het wereldprobleem. “Running Out of Time is een project waarbij een soort Olympische fakkel de toer van Europa doet om te mensen te sensibiliseren voor het stijgend klimaatprobleem dat de toekomst van de wereld en de mens bedreigt. De mensen die milieuvriendelijk zijn, meer wandelen, lopen en fietsen, moeten gefeliciteerd worden, maar de dreiging groeit aan.”

“Daarom is het belangrijk dat we op straat komen en aandacht vragen voor het milieu. Ik hoopte via Facebook de nodige reacties los te weken en mensen, verenigingen te motiveren om deel te nemen aan de stille optocht met de nodige slogans. De opkomst is ontgoochelend. Misschien is het weekend , of de herfstvakantie, niet de juiste datum, maar ik blijf, tegen beter weten in, doorgaan met actie te voeren.”

Meer over ‘Running Out of Time’ in KW De Zeewacht volgende week. (FRO)