VIVES eventmanagement organiseert SDG Action Festival:“Met partners uit Duitsland, Denemarken, Schotland, Nederland, Frankrijk en Finland”

Op maandag 24 april vindt het SDG Action Festival plaats in en voor de stad Kortrijk. Op allerlei drukbezochte hoeken, pleinen, in scholen en op VIVES doen korte, opvallende acties de voorbijganger opschrikken. Zo’n 130 studenten eventmanagement uit vijf internationale universiteiten of hogescholen verrassen met 22 live communication events. De bedoeling is om de stad Kortrijk bewust te maken van de 17 sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De internationale studententeams zetten ook telkens een bestaande organisatie in de kijker.

22 internationale studententeams creëerden 22 pop-up events. De studenten dagen de voorbijgangers uit om in black boxes te stappen, om zich creatief te uiten, om de telefoon op te nemen, om deel te nemen aan een levensecht gezelschapsspel, om zich te laten onderdompelen in geluid- en beeldactiviteiten, om even te bezinnen. “We werkten gedurende vijf onlinedagen het hele verloop van ons event uit, van missie en kernwaarden over conceptualisatie tot communicatie en productie”, vertelt studente Laure Nollet. “We kregen intussen ook gastcolleges van de verschillende deelnemende hogescholen. De verschillende aanpak was best wel boeiend.”

Internationale partners

Het projectonderwijs zit steeds meer in de lift. “Internationale competenties en burgerzin zijn essentieel voor elke afstuderende bachelorstudent. We stelden vast dat de SDG’s, de sustainable development goals die de Verenigde Naties lanceerde, nog te weinig bekend zijn bij het grote publiek. Daarom kozen we deze insteek voor ons internationaal project”, vertelt docente An Ostyn.

Dit Europees gesubsidieerd project doet studenten online en op locatie samenwerken – Bart Derolez (opleidingshoofd)

“Het idee kende ook weerklank bij de stad Kortrijk en bij Durf 2030. Veel organisaties die actief zijn om deze SDG’s in te burgeren, reageerden enthousiast. Amnesty International, Natuurkoepel, Oxfam, Refu Interim, Reveil, Bazart en Magnolia’s Creatief Collectief stapten mee in het initiatief.”

Helsinki

De opleiding eventmanagement van VIVES startte enkele jaren geleden het internationaal netwerk STRETCH op met andere eventgerelateerde opleidingen wereldwijd. “Intussen vonden we partners in Duitsland, Denemarken, Schotland, Nederland, Frankrijk en Finland. Met twee hogescholen uit Nederland en twee uit Finland startten we dit internationaal studentenproject dat sinds dit jaar een vast onderdeel van onze opleiding uitmaakt. Volgend jaar neemt Finland over en zal het SDG Action Festival in Helsinki plaatsvinden. Dit studentenproject is een Europees gesubsidieerd project waarbij studenten online en op locatie samenwerken”, zegt opleidingshoofd Bart Derolez. De bacheloropleiding eventmanagement was de eerste in Vlaanderen en bestaat 18 jaar.

