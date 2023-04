Vijf infomomenten voor het brede publiek over de nieuwe Kustvisie

Er komt een strategisch beleidsplan in het kader van Kustvisie, het project dat onze kust moet beschermen tegen de klimaatveranderingen en het stijgen van de zeespiegel. Om dat plan op te maken zal ook het brede publiek betrokken worden: in mei en juni vinden vijf infomomenten plaats waarop belanghebbenden en geïnteresseerde burgers inspraak kunnen leveren.

In maart werden de resultaten van het uitgebreid onderzoekstraject reeds bekendgemaakt. Daaruit bleek dat er nog enkele alternatieven overblijven voor het plan van aanpak. Nu heeft de Vlaamse Regering heeft akte genomen van de onderzoeksnota en groen licht gegeven voor de opmaak van een strategisch plan. Die zal bestaan uit een een langetermijnstrategie en een concreet actieplan op korte termijn. Dit is nodig om onze kuststreek – afhankelijk van de effectieve snelheid van de stijging van de zeespiegel – de komende 100 tot 300 jaar te beschermen én toekomstgericht én aantrekkelijk te houden.

“Via Kustvisie spelen we met Vlaanderen een pioniersrol en bereiden we ons voor tegen de verdere stijging van de zeespiegel. We gaan nu met alle kustactoren de kansrijke toekomstalternatieven voor elke zone van onze kust verder uitwerken. Via verschillende informatiemomenten en overlegtafels zullen we in gesprek gaan met inwoners, handelaars en belangenverenigingen”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Verbetervoorstellen

Tussen 2 mei en 2 juli 2023 kan iedereen de mogelijke alternatieven voor elke strandzone en elke kusthaven nalezen op website van Kustvisie. In die twee maanden worden er bijkomende infomomenten georganiseerd: één digitale en vier fysieke. Tijdens die sessie zal het projectteam uitleg geven en in gesprek gaan met het publiek over het onderzoek en de toekomstplannen. Iedereen die dat wil kan verbetervoorstellen indienen. Daarna wordt samen met alle kustactoren tegen begin 2024 een ontwerp beleidsplan uitgewerkt met een voorkeursalternatief waarop iedereen opnieuw feedback kan geven.

De vijf infomomenten: