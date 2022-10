Via collectieve renovaties worden woningen in Assebroekse wijk klimaatneutraal

Om alle woningen tegen 2050 klimaatneutraal te maken, kunnen steden en gemeenten met Vlaamse middelen opteren voor collectieve renovaties van woonwijken. Brugge doet het alvast in de wijk Sint-Lutgardis in Assebroek. Het project wordt op donderdag 13 oktober toegelicht tijdens een Vlaamse Klimaatdag in Brugge.

De renovatiegraad moet drastisch omhoog om alle woningen tegen 2050 klimaatneutraal te krijgen. Ook de stijgende energieprijzen zetten de urgentie hiervan op scherp. Via collectieve renovaties van woonwijken helpen steden en gemeenten deze ambitie mee waar te maken. De middelen van het Lokaal Energie en Klimaat Pact (LEKP) zijn hierbij een cruciale hefboom. Daarom organiseert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten op donderdag 13 oktober een Klimaatdag in Brugge.

Stad Brugge gaat alvast de renovatiegolf aan. Daarnaast wordt waar mogelijk de stap naar fossielvrij verwarmen gezet. In de wijk Sint Lutgardis (Assebroek) werkt de stad Brugge samen met buurtcomité ‘t Schuurke aan een strategie om woningen maximaal energiezuinig te maken.

Ontzorgen

Met de middelen van het Vlaams Klimaatpact ontzorgt de stad haar inwoners maximaal bij het uitvoeren van hun verbouwplannen. Door gemeenschappelijke wijkrenovatie besparen de inwoners daarbovenop geld en tijd dat ze kunnen aanwenden voor andere ingrepen zoals het leggen van zonnepanelen.

Brugge zet de middelen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact naast wijkrenovatie ook in voor onthardings- en vergroeningsprojecten: meer dan 10.000m² openbaar domein werd onthard tot groene klimaatrobuuste perken en maar liefst 50.000 bomen zijn geplant in de periode 2020-2022.

Klimaatdag

Het belang van dergelijke lokale projecten en hun aanpak komt ook aan bod tijdens de VVSG-klimaatdag in Brugge. Met meer dan 600 deelnemers van lokale besturen uit heel Vlaanderen bewijzen de gemeenten dat ze (eindelijk) het klimaat hoog op de agenda plaatsen.

Ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers hecht belang aan deze klimaatdag en zal in Brugge aanwezig zijn. Hij zal met eigen ogen kunnen zien hoe door collectieve renovaties de woningen in de Assebroekse wijk Sint-Lutgardis klimaatneutral worden gemaakt.