Verzekeraars willen scheurende huizen niet langer vergoeden, koepelorganisatie stap naar het Grondwettelijk Hof

Scheuren in de muren door krimpende bodemlagen komen steeds vaker voor, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Een interpretatieve wet van vorig jaar beschermt de slachtoffers hiervan, maar daar wil Assuralia een stokje voor steken. De verzekeringskoepel stap naar het Grondwettelijk Hof om deze wet te laten vernietigen. “Je moet maar durven”, klinkt het bij Melissa Depraetere uit Harelbeke, initiatiefnemer van het voorstel en fractieleider (Vooruit) in de Kamer.

In de regio rond Ieper, Kortrijk en de Vlaamse Ardennen staan heel gebouwen op kleigrond. Door de droogte waar we sinds kort steeds vaker mee te maken krijgen is het geen uitzondering meer dat die bodem begint te krimpen, met als gevolg dat huizen en appartementen scheuren vertonen. In 2005 werd een wet gestemd die vastlegde dat iedereen via een brandverzekering beschermd is tegen schade die teweeg wordt gebracht door natuurrampen, in de brede zin van het woord.

Klimaatveranderingen

Op initiatief van Melissa Depraetere (Vooruit) werd vorig jaar een nieuwe wet voorgesteld die verzekeraars minder interpretatieruimte geeft bij schade door natuurverschijnselen. © Vooruit

Voor 2005 verschilde die bescherming per regio op basis van een geografische kaart, waardoor er velen uit de boot vielen. Iets wat door de klimaatveranderingen niet meer eerlijk is volgens Melissa Depraetere: “Verzekeraars zoeken al sinds de goedkeuring van die wet 17 jaar geleden continu achterpoortjes om de slachtoffers toch maar niet te moeten betalen wanneer er schade door droogte optrad in hun woningen. Het gaat al snel over heel grote bedragen dus ik snap dat ze hier niet voor staan te springen, maar het is nu eenmaal hun taak om de mensen te beschermen. Ook wie toevallig een huis kochten die op kleigrond staat.”

Dat droogte wel degelijk onder de ruime dekking van natuurrampen valt, liet Vooruit in oktober 2021 vastleggen in een interpretatieve wet mét terugwerkende kracht. Die werd goedgekeurd en verkreeg positief advies van de Raad van State. De laatste tijd haalt de problematiek steeds vaker de krantenkoppen, wat aantoont dat de maatregel geen dag te vroeg kwam.

Verzekeraars zoeken al jaren achterpoortjes. Om nu hiermee af te komen vind ik straf

Toch gaat de koepelorganisatie voor verzekeraars niet akkoord met de regel dat zij moeten opdraaien voor die schade en vraagt vandaag aan het Grondwettelijk Hof de vernietiging van deze wet. “Dit fenomeen was in 2005 nog niet gekend, deze interpretatie klopt dus niet. Ze biedt ook geen duurzame oplossing en geeft ons de mogelijkheid niet om risico’s in te schatten”, klinkt het bij Hein Lannoy, CEO van Assuralia.

Vertrouwen in Grondwettelijk Hof

“Dat is een goedkoop excuus met heel dure gevolgen voor de bevolking, je moet maar durven”, antwoordt Melissa kordaat. “Het verbaast me niet dat ze er niet blij mee zijn, ze hebben vorig jaar ook sterk gelobbyd tegen het voorstel, maar het zou me sterk verbazen als ze gelijk zouden krijgen in het Grondwettelijk Hof. We wachten de uitspraak af, die ten laatste binnen drie maanden valt, maar ik heb er vertrouwen in dat de wet niet zal worden afgeschaft. Natuurlijk pakken we hiermee enkel het probleem ‘boven de grond’ aan, niet de oorzaak. De droogte, een fenomeen gelinkt aan de klimaatopwarming, moet uiteraard hoog op de agenda van de Vlaamse regering staan.”