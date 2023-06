Verzekeraars halen ongelijk: eigenaars van gescheurde huizen moeten vergoed worden

Wanneer een huis scheuren of barsten vertoont als gevolg van langdurige droogte, dan moeten de verzekeraars daar via de brandverzekering voor opdraaien. Dat heeft het Grondwettelijk Hof bepaald in een recent arrest. Vooral in de regio’s rond Kortrijk en Ieper duikt de problematiek op.

Vijf grote verzekeringsfirma’s en de overkoepelende vzw Assuralia waren naar het Grondwettelijk Hof getrokken tegen een wet uit oktober 2021. Die wet gaf een interpretatie aan een andere wet uit 2004, die stelde dat schade door natuurrampen gedekt moet worden door de brandverzekering. Er rees echter onzekerheid of ook schade door langdurige droogte – zoals barsten of scheuren in je huis – daar ook onder valt. De verzekeraars argumenteerden van niet, verschillende huiseigenaars zegden van wel.

De interpretatieve wet van 2021 – een initiatief van volksvertegenwoordiger Melissa Depraetere (Vooruit) uit Harelbeke – moest een mouw passen aan die discussie. In de wet werd duidelijk gemaakt dat ook schade door langdurige droogte moest gezien worden als een natuurramp en dat, bijgevolg, de verzekeraars dienden op te draaien voor de schade. Vijf verzekeraars en Assuralia trokken daarop naar het Grondwettelijk Hof en vroegen enerzijds de schorsing en anderzijds de vernietiging van de wet. Vorig jaar verwierp het Hof al de schorsing van de wet, in een recent arrest van 25 mei verwerpt het nu ook de gevraagde vernietiging van de wet. “De wetgever heeft steeds de bedoeling gehad om ook dekking te verlenen voor een inkrimping van de bodem als gevolg van droogte”, argumenteert het Hof.

In maart 2020 werd in Kortrijk nog een info-avond georganiseerd voor eigenaars van huizen die schade vertonen door aanhoudende droogte. Vooral op kleigrond is dat het geval. Heel wat huizen in de streek rond Kortrijk en Ieper zijn door het probleem getroffen. Op de info-avond kwamen dan ook 250 mensen luisteren.

Melissa Depraetere reageert tevreden op de beslissing van het Grondwettelijk Hof. “Mensen betalen duizenden euro’s aan verzekeringen, maar worden in de steek gelaten wanneer ze hulp nodig hebben? Dat verzekeraars een unaniem goedgekeurde wet aanvechten zegt genoeg: hun winst gaat boven de bescherming van hun klanten””, zegt ze. Door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof kunnen gedupeerden eindelijk van deze bescherming genieten. “Verzekeraars hadden duidelijk hun hoop gevestigd op de vernietiging, want heel wat dossiers werden de voorbije maanden on hold gezet. Het Grondwettelijk Hof is duidelijk: verzekeraars moeten overgaan tot uitbetaling”, besluit Depraetere.