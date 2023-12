Veertig klimaatbomen vinden plaatsje in Deerlijk

De provincie West-Vlaanderen en Stadlandschap Leie en Schelde delen deze winter 287 bomen uit aan inwoners van Anzegem, Deerlijk, Kortrijk, Menen en Waregem. Veertig bomen vinden in Deerlijk een plaatsje.

De favoriet was het krentenboompje: beperkt in omvang en elk seizoen iets nieuws te zien om van te genieten.

“Eerder dit jaar konden de geïnteresseerden tijdens de ‘Boom zoekt Tuin’ infoavonden een gratis klimaatboom uit een lijst van 15 inheemse soorten bestellen. Op zaterdag 16 december konden ze hun bestelling ophalen en krijgt de boom een plekje in de tuin”, aldus Tim Desmet van Stadlandschap Leie en Schelde.

De campagne kadert in ‘bomen plannen/beheren/planten’. Daarbovenop stimuleert het project landbouwers en inwoners van de gemeente om bomen aan te planten. Zo konden veehouders via de campagne ‘Airkoe’ gratis schaduwbomen bestellen, om zo hun vee koel te houden in tijden van hitte.

“In 2023 zorgde het project in de deelnemende gemeenten voor een flink pak nieuwe bomen. De particuliere tuinen in Zuid-West-Vlaanderen werden verrijkt met 287 bomen. De ‘Airkoe’-campagne leverde 77 bomen op. Via beplantingen op het domein van de gemeenten zelf zullen ook nog eens zo’n 53 bomen de grond ingaan”, besluit Tim.

In Deerlijk staan de bomen zowat verspreid over de verschillende wijken.