Twee West-Vlaamse LAGO zwemparadijzen bekroond met het ecolabel Green Key

Vier Vlaamse LAGO zwemparadijzen, waaronder die van Brugge en van Zwevegem zijn zo pas bekroond met het internationaal ecolabel Green Key. Dat hebben ze onder meer te danken aan hun 3.335 zonnepanelen die samen het energiejaarverbruik van 274 gezinnen hebben opgewekt.

“We hebben veel geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak en proberen zwembad – en regenwater maximaal te recupereren. We zijn dan ook enorm trots dat bijna de helft van onze complexen zich officieel de duurzaamste publieke zwembaden van ons land mogen noemen”, zegt LAGO-CEO Diether Thielemans. Door de erkenning kan je er ook voortaan met ecocheques betalen

GoodPlanet

Ieder jaar reikt GoodPlanet Belgium, een organisatie die duurzame ontwikkeling binnen de toeristische sector ondersteunt, het Green Key-certificaat uit. Dat label krijg je niet zomaar, want Green Key verzekert een consument dat de locatie duurzame stappen heeft gezet zonder in te boeten op comfort en betaalbaarheid. Zo wordt een toeristisch bedrijf beoordeeld op 130 criteria. Sommige van die criteria zijn verplicht, zoals besparen op water en gas of minder afval produceren. Als je bijvoorbeeld zelf afvalwater zuivert of duurzame energie gebruikt, scoor je extra punten.

Vorig jaar kreeg LAGO Kortrijk Weide als eerste openbaar zwembad in ons land het duurzaamheidslabel Green Key. Vandaag mogen ook de vestigingen in Gent (Rozebroeken), Brugge (Olympia), Sint-Truiden (Bloesembad) en Zwevegem met het certificaat pronken, maar daar blijft het niet bij. Jens De Neve, de Operational Support Manager bij LAGO, heeft ook voor de andere vestigingen een traject opgestart zodat ook zij het Green Key-label in de wacht kunnen slepen.

Duurzaam

“We zijn erg blij met deze vier nieuwe Green Key-labels, want zo krijgen ook initiatieven in de recreatieve en vrijetijdssector een wereldwijde erkenning voor hun duurzaamheidsinspanningen”, zegt Diether Thielemans, ceo van LAGO. “Als vooruitstrevend bedrijf bekijkt LAGO, niet alleen intern maar ook met externe partners of experts, naar hoe we onze werking nog verder kunnen verduurzamen en onze ecologische voetafdruk verder naar beneden krijgen.”

“We willen echt een inspirator zijn voor anderen in onze sector. Een voorbeeld daarvan is ons pioniersproject voor het zwemparadijs in Bredene, dat in 2024 volledig gasloos zal draaien en de CO2-uitstoot maximaal zal reduceren.”

Zonnepanelen

Het label komt voor die vier nieuwe centra niet zo maar uit de lucht vallen, want er liggen maar liefst 4.454 zonnepanelen op alle LAGO-daken, goed voor een oppervlakte van 7.126 vierkante meter of anderhalf voetbalveld. In totaal wekten die zonnepanelen vorig jaar 1,08 Gigawatt aan stroom op, wat overeenkomt met het jaarverbruik van 365 Vlaamse gezinnen.

75 procent van die stroom komt voort uit de 3.335 zonnepanelen die op de LAGO-vestigingen van Gent, Brugge, Zwevegem en Sint-Truiden liggen. Het Gentse zwemparadijs is koploper qua opwekte energie met 371 Megawatt of het jaarverbruik van zo’n 126 gewone huishoudens.

Voetafdruk

LAGO probeert zijn economische/ecologische voetafdruk ook op andere manieren zo klein mogelijk te houden. Zo heeft iedere vestiging installaties die ervoor zorgen dat water na bijkomende filtratie maximaal hergebruikt kan worden voor verschillende toepassingen. Op die manier wordt het gebruik van drinkwater tot een minimum beperkt. Het regenwater op en rond de sites wordt bijvoorbeeld opgevangen, gefilterd en gebruikt om te poetsen.

De LAGO-centra recupereren daarnaast de warmte uit de omgevingslucht en afvalwater zodat er minder energie nodig is om water en (verse) lucht op te warmen. Om verdamping en warmteverlies tegen te gaan worden verschillende baden afgedekt en andere baden ’s nachts leeggelaten. Wanneer een bad leegloopt wordt het water opgevangen in een buffer zodat de kwaliteit en de warmte behouden blijft en het energieverlies tot een minimum beperkt wordt. Voorts werken de douches met een waterbesparende douchekop, waardoor tot vijfmaal minder water verbruikt wordt.

Ecocheques

“Ieder centrum heeft ook een Green Officer. Die groene waakhond kijkt nauwlettend toe dat het duurzaamheidsbeleid van ieder centrum goed wordt opgevolgd en initieert continu nieuwe initiatieven die bijdragen tot een lichtere ecologische voetafdruk. Dankzij het Green Key-label kan je voortaan in de LAGO-zwemparadijzen van Gent, Brugge, Zwevegem en Sint-Truiden niet alleen op de klassieke manier, maar ook met ecocheques betalen”, aldus Diether Thielemans.