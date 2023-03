Tuinhier Oudenburg wil Karel Buffel Appel en Jabbeekse Cox redden: “We willen deze appelboomsoorten in stand houden”

De afdeling van Tuinhier schenkt de stad enkele enten van de bedreigde appelbomen Karel Buffel Appel en Jabbeekse Cox om aan te planten in de volkstuintjes van Ettelgem. “De bomen behoren tot de laatste van hun soort. Tuinhier wil er nu voor zorgen dat deze soorten in stand gehouden worden”, zegt schepen van Milieu Gino Dumon.

Zaterdag 4 maart hield Tuinhier Oudenburg in samenwerking met de Nationale Boomgaardstichting en Erfgoedkring Oudenburg een workshop enten van fruitbomen. Twee levende variëriteiten werden door Tuinhier aangeboden, de Jabbeekse Cox of Mahieu appel en de Karel Buffel Appelboom. Beide bomen hebben een heel verhaal.

“De Jabbeekse Cox kwam er door boomkweker Willy Mahieu uit Jabbeke. Willy had een Malus Domestica Cox’s Orange Pippin in zijn boomgaard staan. Op de zijtak was een mutatie gebeurd. De Cox waren opvallend roder van kleur. Willy nam entmateriaal en de Jabbeekse rode Cox was geboren”, vertelt schepen van Erfgoed Stijn Jonckheere. Deze appelsoort is zoeter dan de meeste andere appels, maar is niet meer in de handel te verkrijgen.

40 jaar geleden

Van de Karel Buffel Appel bestaat er waarschijnlijk nog slechts een boom en die staat in Oudenburg. Ruim 40 jaar geleden werd de boom aangeplant bij Roland Vandenbussche en Annie Devos. “De boom heeft zijn naam te danken aan landbouwer Karel Buffel uit Loppem. De familie woonde op de hoeve Het Vagevier, die nog altijd bestaat”, vertelt Roland.

“De enten worden geplant in de volkstuintjes van Ettelgem”

“Onze Karel Buffel Appel kwam hier terecht uit de tuin van Rémi Devos, de grootvader van mijn echtgenote Annie. Rémi werkte na zijn uren bij de landbouwer. Het was zijn zoon Hector en mijn schoonvader die een jong boompje naar Oudenburg bracht, een geschenk voor zijn dochter.”

Intussen staat de unieke appelboom al 40 jaar in de tuin van Annie en Roland en draagt nog jaarlijks vruchten. “Het is natuurlijk al een oude boom, maar we kunnen toch elk jaar een 20-tal kilo appels plukken. Ze bewaren heel goed, zonder melig te worden. Op het einde van de bewaartijd wordt de appel wel eens een oud manneken of wijveken”, lacht Roland. “Maar de smaak blijf gelijk.”

Schenking Tuinhier

De top van de appelboom werd recent door een storm afgebroken en het is daardoor dringend nodig dat deze soort gered wordt. “Om beide lokale soorten te behouden, schenkt Tuinhier Oudenburg deze bomen aan de stad en worden de enten geplant in de volkstuintjes van Ettelgem. We hopen hiermee ons steentje bij te dragen in het verdere bestaan van de appelboomsoorten”, aldus schepen van Milieu Gino Dumon.

“Regi Mahieu, de zoon van Willy Mahieu, heeft van beide variëteiten op 12 januari entmateriaal genomen. Het entmaterieel werd in een plastieken zak gestoken, met entgatjes, in vochtige teeltaarde. De plastieken zak werd vervolgens in de koelkast geplaatst. Vooraf werd het fruit uit de koelkast verwijderd. Fruit produceert immers ethyleen, een rijpingsgas, en de knoppen zouden dan niet uitlopen”, legt Rudy Velle van Tuinhier uit.

Op 4 maart kregen de leden en geïnteresseerden tijdens de workshop ‘Enten van fruitbomen’ uitvoerig uitleg hoe je je eigen boompje kan maken en werden de enten voorbereid voor het planten.