Tielt heeft 44 locaties op het oog voor nieuwe laadpalen

Het stadsbestuur heeft 44 mogelijke locaties op het oog voor nieuwe laadpalen. De lijst is ter evaluatie doorgestuurd naar de Vlaamse Overheid. Dat antwoordde schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V) op een vraag van oppositieraadslid Joris Tack (N-VA/Open Vld).

Tack pleitte er tijdens de voorbije gemeenteraad voor om mogelijke plaatsen waar nieuwe laadpalen voorzien kunnen worden in kaart te brengen, met het oog op de snelle opmars van elektrische wagens. “Het is de doelstelling van de Vlaamse Overheid om tegen 2025 te beschikken over 35.000 laadpunten. Voor Tielt komt dat neer op zo’n 137. Er is dus nog veel werk aan de winkel”, aldus Tack.

Schepen Vande Vyvere reageerde dat er daar al over nagedacht was. “De bestaande infrastructuur is nu al in kaart gebracht door Vlaanderen, terwijl wij in Tielt ondertussen een lijst opgesteld hebben met 44 mogelijke nieuwe locaties. Daarbij worden verschillende parameters zoals bereikbaarheid en bevolkingsdichtheid gebruikt. Die lijst wordt nu geëvalueerd door de Vlaamse Overheid. We wachten op feedback, maar we zitten dus wel degelijk op schema.”