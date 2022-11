Stap mee door de straten van Menen in de klimaatmars van BuLo Blijdhove

Op vrijdag 25 november trekt de klimaatmars van BuLo Blijdhove door de straten van Menen. Alle leerlingen van de school, die duurzaamheid hoog in het vaandel voert, stappen mee op richting de Grote Markt.

Onderweg tijdens de klimaatmars kunnen buurtbewoners zakken met oude kledij meegeven. Die worden dan op de Grote Markt overhandigd aan de verantwoordelijke van de lokale kringloopwinkel.

Een afvaardiging van de leerlingenraad trekt naar het stadhuis om er in dialoog te gaan met het stadsbestuur.

De klimaatmars werd deze week druk voorbereid op school. Leerlingen gingen aan de slag met slogans en quotes, die ze in de vogelhuisjes van de MOS-boom stopten. Ook herwerkten ze hun ‘Operatie Proper’-lied voor de klimaatmars.

MOS-jaar

Sinds vorig schooljaar mag de Groene Vlag drie jaar lang wapperen aan de schoolpoort. De Groene Vlag is een internationaal keurmerk voor scholen die steeds duurzame stappen zetten en daarbij de leerlingen centraal stellen. Schoolbestuur, leerkrachten en leerlingen van BuLo Blijdhove werken samen aan thema’s zoals het vergroenen van de speelplaats, het verhogen van de biodiversiteit, klimaat en duurzame voeding.

Vóór de herfstvakantie ging het nieuwe MOS-jaar (Milieuzorg Op School) van start in de school van directeur Pieter Muylaert. Zo wordt er gewerkt rond afval en recyclage. De leerlingen kregen vernieuwde ‘MOS’ketiervestjes. Tijdens opruimacties op de speelplaats ruimen de leerlingen, of beter gezegd ‘MOS’ketiers, getooid in hun groene capes papiertjes op. (CB)