Stadsbestuur Diksmuide kiest voor duurzame fietsmobiliteit

Personeelsleden van het lokaal bestuur konden afgelopen jaar intekenen op een fiscaal interessante fietslease. 35 medewerkers gingen in op die oproep en rijden ondertussen met een (al dan niet elektrische) fiets naar het werk en kiezen zo voor duurzame fietsmobiliteit.

Personeelsleden kunnen voor de fietslease hun bruto eindejaarspremie inzetten. Een fiscaal interessante mogelijkheid waarmee het stadsbestuur z’n medewerkers stimuleert om voor groene mobiliteit te kiezen.

De toekomst is elektrisch

Het financiële voordeel werkt, want 35 medewerkers kozen voor een nieuwe fiets. Eenendertig van hen kiezen voor een elektrische fiets, de vier overige medewerkers opteerden voor een koers- of stadsfiets. Van alle personeelsleden die deelnemen zijn 22 collega’s Diksmuidelingen, 13 medewerkers wonen buiten Diksmuide, per dag goed voor 549 kilometer heen en terug.

De leaseperiode loopt drie jaar, deelnemers zetten elk jaar (een deel van hun) bruto eindejaarspremie in voor hun gekozen fiets. Op het einde van de leaseperiode kan je de fiets overnemen voor 16% van de oorspronkelijke kostprijs, of kan je voor een nieuwe fiets(lease) kiezen. Personeelsleden krijgen elk jaar opnieuw de kans om in te stappen in een fietslease.

Koop lokaal

Het stadsbestuur wordt voor de leasing begeleid door het Gentse bedrijf o2o. Personeelsleden kiezen zelf bij welke fietshandelaar ze hun fiets aankopen en voor welk model ze kiezen.