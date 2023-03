Stad Nieuwpoort neemt opnieuw deel aan Eneco Clean Beach Cup

Op zondag 26 maart bundelen ze in Nieuwpoort de krachten voor Eneco Clean Beach Cup, de grootste strandopruimactie van België en Nederland.

Al sinds 2010 staat het eerste lenteweekend in het teken van Eneco Clean Beach Cup. Samen met vele partners, surf- en beachclubs en vrijwilligers steken ze aan de kust en dus ook in Nieuwpoort de handen uit de mouwen op zoek naar afval. “Een opruimactie die meer dan nodig is, willen we onze maritieme natuur een kans geven”, zegt schepen van Leefmilieu Kris Vandecasteele.

Langetermijnvisie

Tachtig procent van het plasticafval dat in de Noordzee verdwijnt, spoelt weer aan op onze stranden. Een ramp voor mens, dier en natuur.

“Daar willen we met onze strandopruimactie iets aan doen. Of beter: daar móéten we iets aan doen en ervoor zorgen dat de zee geen plasticsoep wordt. Onze missie? De handen uit de mouwen steken en zoveel mogelijk mensen inspireren om te kiezen voor een langetermijnvisie voor onze oceanen”, zegt Kris Vandecasteele.

Als je voordien inschrijft kan je ook meteen gratis de Boat Show NIBS bezoeken. (PG)

Info: enecocleanbeachcup.eu