Staatssecretaris Dermine belooft Instituut voor Natuurwetenschappen nieuw controlevliegtuig

Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) zal voorzien in een nieuw controlevliegtuig voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Dat heeft Dermine dinsdag gezegd bij de voorstelling van een rapport over dertig jaar Belgisch luchttoezicht boven de Noordzee, waarvoor het vliegtuig wordt gebruikt. Onder meer de kustwacht maakt gebruik van het vliegtuig voor missies.

Het vliegtuig van KBIN wordt gebruikt door het luchttoezichtteam om controles uit te voeren op verschillende soorten verontreiniging in de Noordzee. Het gaat daarbij om zowel lozing van schadelijke vloeistoffen als zwavel- en stikstofemissies van schepen. Verder wordt het vliegtuig ook gebruikt breder maritiem toezicht door de kustwacht. Daarbij gaat het om activiteiten als de controle van visserijactiviteiten en de naleving van de navigatievoorschriften.

Vervanging

Het huidige controlevliegtuig dateert al van 1947 en is stilaan aan vervanging toe. “Het is een oud vliegtuig, maar de apparatuur is natuurlijk nieuwer en nog steeds relevant”, zegt staatssecretaris Dermine. Toch belooft Dermine te voorzien in een nieuw toestel. “Wij hebben plannen met de federale regering om een nieuw vliegtuig te kopen. Dat is belangrijk om in te zetten op nieuwe missies voor onze kustwacht. Wij zijn bezig met de procedure, maar in de komende jaren komt er zeker een nieuw vliegtuig. Het is geen acuut probleem. Het huidige vliegtuig kan zeker nog enkele jaren mee.”

Volgens het KBIN is een nieuw toestel aan de orde. Zo staat ook te lezen in het verslag “30 jaar Belgisch luchttoezicht boven de Noordzee: evolutie, trends en ontwikkelingen” dat dinsdag is voorgesteld. “Alleen op die manier kan de kustwacht haar strategische visie vernieuwen en haar samenwerking op het gebied van bewaking vanuit de lucht versterken, en haar bewakingscapaciteit moderniseren en uitbreiden om doeltreffend te voorzien in de huidige en toekomstige behoeften op zee”, klinkt het.

Uitgebreider pakket missies

Met behulp van het nieuwe vliegtuig wil KBIN klaar zijn voor een uitgebreider pakket missies. “De afgelopen dertig jaar lag de nadruk voornamelijk op milieutoezicht. Daar is het huidige toestel ook hoofdzakelijk voor uitgerust. De laatste jaren evolueren we naar een breder maritiem toezicht in het kader van de kustwacht en dat is ook de richting die wij uitwillen in de toekomst”, zegt wetenschapper Annelore Van Nieuwenhove van KBIN. “Er zijn een aantal nieuwere taken die steeds belangrijker zijn voor het luchttoezicht, zoals de efficiënte handhaving van een nieuwe Europese buitengrens, de bevordering van de maritieme veiligheid en het bieden van ondersteuning bij zoek- en reddingsoperaties.”

Een concrete datum waarop het nieuwe vliegtuig wordt opgeleverd, is er voorlopig niet.