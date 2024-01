Schrijver David Van Reybrouck spreekt Europese milieuministers toe

Schrijver en historicus David Van Reybrouck uit Brugge heeft maandag op een informele bijeenkomst van de Europese milieuministers in het Egmontpaleis een lans gebroken voor een democratisering van het klimaatbeleid. “Geen decarbonisatie zonder democratisering”, vatte hij samen.

Betoog

Volgens Van Reybrouck hebben de politieke besluitvormers de neiging om de burgers te onderschatten, ook hun eigen kiezers. “Het lawaai op sociale media doet hen geloven dat de Europeanen niet willen optreden tegen klimaatverandering. Vorsers hebben nochtans bewezen dat burgers die de mogelijkheid hebben om samen te debatteren consequente inspanningen steunen, ook al worden de vruchten pas na twee generaties geoogst”, legde hij uit.

Om de ecologische voetafdruk maximaal te beperken, is er democratisering nodig, zo betoogde Van Reybrouck. “Zolang de klimaatmaatregelen van bovenaf worden opgelegd, is er sociale onrust te verwachten. We moeten de overgang maken van een verticale dynamiek naar een horizontale dynamiek tussen zij die regeren en zij die geregeerd worden”, meent de auteur van “Congo. Een geschiedenis” en recent nog “De kolonisatie van de toekomst”.

In het Brusselse gewest zag een permanent burgerparlement voor het klimaat vorig jaar het levenslicht. Honderd Brusselaars gaan er in debat en formuleren aanbevelingen over een thema dat verband houdt met het Brusselse klimaatbeleid. Het initiatief werd opgezet in samenwerking met G1000, het platform voor democratische innovatie waarvan Van Reybrouck een van de bezielers is. “Het is het eerste burgerparlement ter wereld dat permanent is gemaakt, wat dit soort instantie veel efficiënter maakt”, meent hij.

Vliegtuigkredieten

Volgens de Belgische schrijver kunnen burgers katalysators van klimaatactie worden, op voorwaarde dat ze de geschikte middelen aangereikt krijgen. Hij suggereert bijvoorbeeld vliegtuigkredieten, die burgers die het vliegtuig niet nemen kunnen doorverkopen, wat de armsten ten goede zou komen. “De armste bevolkingslagen zijn niet verantwoordelijk voor het probleem, maar ze zijn de eerste slachtoffers. Ze zijn ook minder betrokken bij de besluitvorming. De transitie mag hen geen geld kosten”.

Van Reybrouck was uitgenodigd door de Brusselse milieuminister Alain Maron (Ecolo), die namens het Belgische EU-voorzitterschap de tweedaagse bijeenkomst van de Europese ministers in Brussel voorzit.