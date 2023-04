Sanapolis wil via burgerparticipatie een voedselbos realiseren in Sijsele

Sanapolis wekt de site van het vroegere Sanatorium Elisabeth op de grens van Maldegem en Sijsele tot nieuw leven om er een plek van ontmoeting en beleving van te maken waar gezondheid, toerisme en sport en beweging centraal staan. Het wil een open plek worden, waar ook de nabije omgeving zijn steentje aan kan bijdragen en waar buren elkaar kunnen ontmoeten. Daarom reserveert Sanapolis een deel van het terrein voor het Sanapolis-voedselbos. En het goede nieuws is dat iedereen met een groen hart dat voedselbos mee mag ontwerpen, aanleggen en beheren.

“Met een voedselbos zorg je voor een stukje duurzame voedselproductie in samenwerking met de natuur. Dat is een investering voor jezelf, de buren van vandaag én voor de volgende generaties”; zegt Luc Verhulst, CEO van Sanapolis. “Omdat we met de herbestemming van dit domein volop de weg inslaan van gezondheid en beweging, is de aanleg van een voedselbos voor ons een logische stap.”

Perfecte match

“Een voedselbos is een perfecte match tussen natuur en voedselproductie”, vervolgt Luc Verhulst. “Het draagt bij aan de biodiversiteit, het versterkt de natuur en zorgt voor heel wat lokaal geproduceerd eetbaar lekkers voor mens en dier. Goed voor het klimaat, maar zeker ook voor elk van de voedselbossers en van de bezoekers die van deze plek zullen kunnen genieten en er ook inspiratie voor de eigen tuin kunnen opdoen. Een voedselbos ademt de sfeer van een natuurlijk bos of bosrand, maar dan met focus op eetbare planten en vruchten. Het is een plek waar je kan plukken, genieten, spelen, elkaar ontmoeten, rusten, leren…”

Burgerparticipatie

Voor de aanleg kiest Sanapolis voor een traject van burgerparticipatie. Luc Verhulst: “Daarvoor werken we samen met Velt vzw, een organisatie die al behoorlijk wat ervaring heeft in de aanleg van duurzame voedselbossen. Wij hopen een brede en diverse groep mensen met verschillende talenten warm te kunnen maken om samen dit voedselbos vorm te geven.”

“Sanapolis geeft de groep alle ruimte om eigen accenten te leggen voor de invulling van het terrein. Want de bedoeling is ook dat dit bos ook door actieve samenwerking tussen buurtbewoners en geïnteresseerden tot stand komt en dat een heuse voedselboswerkgroep zich mee engageert om dit bos aan te leggen en te onderhouden.”

“Samen bouwen aan een fijne ecologische plek in je buurt, en samen van de vruchten genieten. In het Sanapolis-voedselbos kan je nieuwe mensen leren kennen, samen genieten van het buitenleven en proeven van de oogst, kennis delen met elkaar en een stukje bijdragen aan een duurzame plek voor iedereen.”

Startmoment

Om iedereen kennis te laten maken met dit project, zijn alle geïnteresseerden van harte welkom op het startmoment op woensdag 10 mei vanaf 19u30 in de conferentieruimte bij Sanapolis, Gentsesteenweg 132 in Sijsele. Alle maten, kleuren en leeftijden van mensen met een groen hart zijn welkom, met liefst zo veel mogelijk verschillende talenten. Inschrijven kan via info@sanapolis.be of via het formulier op de facebookpagina van Sanapolis.