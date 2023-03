Renovatiecoach helpt inwoners van Wevelgem om energiezuiniger te leven

Wevelgem gaat de strijd aan met de torenhoge energiefacturen. Een renovatiecoach helpt inwoners met het plannen en uitvoeren van renovatiewerken, om zo energiezuiniger te kunnen gaan leven. Voor het project wordt 60.000 euro uitgetrokken.

Van het dak tot de muren, van de ramen tot de voordeur, wie wil renoveren om zijn of haar woning zo energiezuinig mogelijk te maken wordt vaak voor de leeuwen geworpen. “Wie niet thuis is in de wereld van bouwen of verbouwen ziet al snel door het bos de bomen niet meer.”

Giovanni Vanhoenacker, de kersverse renovatiecoach, kan voor de inwoners van Wevelgem heel wat orde in de bouwchaos gaan scheppen. “We gaan eerst bij de mensen aan huis om een volledige analyse te maken. Wat kan en moet aangepakt worden, waar begint men best en vooral aan welke kosten mag men zich gaan verwachten. Ons werk stopt hier nog niet want we gaan ook, samen met de eigenaars, op zoek naar correcte offertes bij betrouwbare aannemers. Eenmaal de werken zijn gestart, stellen we ons ook ter beschikking om de werven op te volgen. Bouwen en verbouwen komt vaak met heel wat stress, we proberen die stress voor een deel weg te werken.”

10 gratis uren bijstand

Het initiatief, een samenwerking tussen de gemeente Wevelgem en intercommunale Leiedal, kende een start op 1 maart. “Iedere inwoner van onze gemeente heeft recht op 10 gratis uren bijstand van de renovatiecoach”, verduidelijkt schepen Stijn Tant. “Dankzij een budget van 60.000 euro wordt dit mogelijk gemaakt, 10.000 euro wordt extra ter beschikking gesteld voor mensen uit kwetsbare situaties. Los van de energiekost die op die manier naar beneden kan worden gehaald, stelt het mensen ook in staat zich in regel te stellen met de steeds strenger wordende regels. De renovatiecoach kan bovendien ook helpen met de administratie rond premies en leningen. Vorig jaar maakten 140 Wevelgemnaren al gebruik van dit systeem, dit jaar proberen we dan ook iedereen te bereiken.”