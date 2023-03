Provincie plant aanleg nieuw gecontroleerd overstromingsgebied langs Godelievebeek

Er komt er gecontroleerd overstromingsgebied lands de Godelievebeek in Roeselare, dat werd beslist tijdens de provincieraad van 23 maart.

Via de Godelievebeek wordt het oppervlaktewater vanuit Beitem afgevoerd richting de Babilliebeek en het centrum van de stad. Tijdens de overstromingen van 2016 bleek dat het reeds bestaande, kleine overstromingsgebied niet voldoende is en er extra waterbuffers nodig zijn. Stad Roeselare wil als rioolbeheerder ook een afkoppelingsproject op poten zetten. Hierdoor werd beslist om de krachten en middelen te bundelen in één project.

De bedoeling is dat het overtollige water bij hevige regenval kan overlopen in een nieuwe zone van 3.450 kubieke meter. Er komt ook een moeraszone om zo de biodiversiteit te verbeteren.