Provincie investeert in projecten die droogte en wateroverlast het hoofd moeten bieden

De provincie West-Vlaanderen investeert volop in projecten die een oplossing moeten bieden voor problemen rond droogte en wateroverlast. Het gaat concreet om drie projecten waarbij Vlaanderen in het kader het project Water-Land-Schap zo’n vier miljoen euro aan toekent. De provincie legt daar samen met de lokale besturen, Farys en overige partners 1,2 miljoen euro bij. Het doel van de projecten is streven naar een duurzame watervoorraad, goede waterkwaliteit en de opvang van het teveel aan water.

In Water-Land-Schap werkt de Vlaamse overheid samen met lokale partners om landbouw beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast. De Water+Land+Schappen worden door Vlaanderen mee gefinancierd met middelen via de Blue Deal.

Beverhoutsveld

Een van de projecten waar de provincie op inzet is Beverhoutsveld. Daar wordt werk gemaakt van onder- en bovengrondse natuurlijke waterbuffering om de grondwaterspiegel te doen stijgen. Concreet wordt een verdwenen historische vijver gereconstrueerd en krijgen de polderwaterlopen meer ruimte.

Bij het project IJzer-Handzamevallei wordt vanaf 2023 ingezet op de inrichting van het Blankaartbekken en de Handzamevallei in de Westhoek. Zo komen er overstromingsgebieden met een captatiepunt voor de landbouw. Bovendien worden oevers heringericht zodat het water meer ruimte krijgt en minder snel afvloeit.

Verzilting in de polder

Een derde project, de Romboutswervepolder, moet onder meer verzilting in de polder tegengaan. De provincie werkt samen met de steden Damme en Brugge om stuwen te plaatsen, slibwallen te verwijderen en oevers herin te richten. De oude omwallingen van het provinciedomein Fort Van Beieren worden aangepakt in functie van waterbuffering.