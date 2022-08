Provincie deelt bijna 1 miljoen euro uit voor lokale klimaatprojecten

Van een energiepositieve sporthal tot reduceren van voedselverlies: 29 lokale klimaatprojecten kunnen rekenen op financiële steun van de provincie om hun duurzame plannen te realiseren. In totaal wordt er 937.000 euro uitgedeeld. Met deze subsidies wil de Provincie West-Vlaanderen verder streven naar een klimaatneutraal grondgebied en een beter leefmilieu creëren voor alle inwoners op gemeentelijk niveau.

CO2-uitstoot verlagen

Het grootste deel van het budget, 860.315 euro, gaat naar tien grote projecten die samen 514 ton CO2 per jaar zullen besparen. Het gaat hier over grondige renovaties van gemeentelijke gebouwen (zoals de sporthal, scholen, administratieve centra…) waarbij de focus ligt op het verminderen van de CO2-uitstoot. Dat gebeurt onder andere door middel van aansluitingen op het warmtenet, energiedelen en relighting (oude verlichting herzien en volledig vervangen door energiezuinige alternatieven). Voor deze spaarpot werden 24 aanvragen ingediend, maar slechts tien projecten werden goedgekeurd. (lees verder onder de tabel)

Beter leefmilieu

Daarnaast wordt er 77.000 euro aan 19 verschillende projecten uitgedeeld, in het kader van het samenwerkingsakkoord ‘Gemeenten van de toekomst’. Dit initiatief werd in 2019 in het leven geroepen om lokale besturen de kans te geven om laagdrempelige concrete acties op touw zetten om het leefmilieu in hun gemeente of stad te verbeteren. Het gaat onder meer over thema's zoals mobiliteit, voeding, groene omgeving en circulaire economie. (lees verder onder de tabel)

De acties mogen telkens minimaal 1.000 en maximaal 15.000 euro kosten. De provincie neemt de helft van de totale kostprijs voor haar rekening. De besturen worden steeds begeleid door Bond Beter Leefmilieu bij het uitvoeren van hun plannen. Met deze 19 nieuwe acties komt de teller na vijf oproepen op 91 te staan, verdeeld over 39 deelnemende gemeentes. In het najaar van 2022 komt er opnieuw een oproep.