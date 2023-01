Pol Van Den Driessche: “Het Brugs stadsbestuur is blind voor de klimaatverandering”

Eens te meer laakte raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) tijdens de gemeenteraad het feit dat Brugge vergunningen blijft afleveren voor verkavelingen op plaatsen die zeer watergevoelig zijn: “’Brugge is blind voor de klimaatverandering. Zeker in Assebroek, maar ook in Dudzele en Sint-Pieters kunnen bouwprojecten woningen voor waterellende zorgen.”

“Al acht eeuwen lang weten we dat grote delen van de gronden in Assebroek veel water bevatten. De naam ‘brouc’ staat trouwens voor meers of nat stuk land”, stelt Pol Van Den Driessche. “Zeker sinds we de gevolgen van de klimaatverandering almaar meer zien en voelen, springen we dus best bijzonder behoedzaam om met zulke gebieden.

Blind

“We moeten er alles aan doen om die groene waterrijke zones in de al dichtstbevolkte gemeente van West-Vlaanderen onaangeroerd te laten. Maar dit is dus duidelijk niet het geval. Dit stadsbestuur is ziende blind en blijft vergunningen afleveren voor verkavelingen op plaatsen die zeer watergevoelig zijn”, aldus het oppositieraadslid.

“Dat ervoeren en ervaren de bewoners van bestaande woningen in de Benedictijnenstraat, pal aan de geplande WVI-verkaveling Sint-Trudo. Rond Kerstmis liepen hun tuinen over, meteen nadat het naastliggend fietspad was aangelegd. Wij drongen er direct op aan dat daar geen bijkomende werken zouden worden uitgevoerd tot zolang er geen sluitende garanties zijn.”

“Hierop volgden wat sussende woorden van het stadsbestuur. En vorige week haastte de schepen zich om, nog vlug voor deze gemeenteraadszitting, om maatregelen naar voor te schuiven. Zo zouden er enkele huizen minder mogen worden gebouwd en zal er wat meer open ruimte worden bewaard. Wel, wij geloven niét dat deze kleine aanpassingen zullen volstaan. Daarvoor beroepen we ons onder meer op de jongste verslagen van de Vlaamse overheid over de omgeving rond de St-Trudohoeve. “

Risico’s

Pol Van Den Driessche citeerde uit het verslag: “Gelet op het beduidend overstromen van het gebied houdt verdere ontwikkeling van dit gebied voor bebouwing een aantal risico’s in. Stroomafwaarts het Sint-Lucashospitaal is er een overstromingsproblematiek.”

“Vanuit het watersysteem is het dan ook aangewezen om de bestemming wonen te wijzigen in een open-ruimte bestemming die tijdelijk en sporadisch bufferen van te veel aan overstromingswater mogelijk maakt. Verhardingen door verkavelingen hebben een effect op de waterbalans: de infiltratie in de bodem neemt af en de oppervlakkige afvoer neemt toe.”

Overstromingen

“Je hoeft inderdaad geen ingenieur te zijn om te begrijpen dat water dat wordt weggeduwd elders zijn weg zoekt. Nog duidelijker wordt het wanneer we kijken naar de pas aangepaste waterkaarten van Vlaanderen. het project ligt in een donkerblauwe zone, dat betekent ‘middelgrote kans op overstromingen’.”

“Datzelfde geldt voor de geplande verkaveling aan de Mispelaar in Assebroek, voor het project aan de Sint-Lenardstraat in Dudzele en voor het herbestemmen van de site Zandewegemolen in Sint-Pieters tot een kantorencampus met ondergrondse garages”, aldus de politicus.

Ook Raf Reuse (Groen) verwees naar de wateroverlast in enkele tuinen in de Sint-Trudostraat en vroeg naar passende maatregelen: “Het bouwproject ligt in een signaalgebied. De Stad moet in de toekomst de watertoetskaarten als bindend beschouwen. Onbebouwde signaalgebieden dienen een zachte groen bestemming te krijgen. Want de Stad heeft in dit en vele andere dossiers de verkeerde keuzes gemaakt.”

Bomen kappen

Andries Neirynck (Groen) laakte de bouwaanvraag voor vier appartementsblokken, met kelder in de Sint-Lenardstraat in Dudzele: “Er moeten hiervoor 85 bomen gekapt worden, er zijn bezwaarschriften. Hoe gaat het stadsbestuur om met deze aanvraag?”

Pascal Ennaert (Vooruit) noemde al die kritiek ‘paniekzaaierij’: “Als de weergoden ons ongunstig gezind zijn, staat ook de Brugse binnenstad blank bij een stormvloed. Ik stel vast dat N-VA en Groen tegen extra sociale woningen in de Mispelaar zijn! In Vlaanderen zijn amper 5 procent van de huizen sociale woningen, dat is veel minder dan in onze buurlanden.”

Stefaan Sintobin (VB) zag grote inconsequenties in het stedelijk beleid: “Enerzijds wil de Stad ontharden, anderzijds laat ze toe dat er gebouwd wordt in signaalgebieden.”

Geen gelijkenis

Urbanisatieschepen Franky Demon reageerde: “De drie dossiers hebben elk hun eigen wetmatigheden, er is geen enkele gelijkenis. Zelfs in de waterproblematiek verschillen ze: Dudzele bijvoorbeeld ligt niet in een signaalgebied. Alle signaalgebieden zijn in 2018 geëvalueerd. Het resultaat was dat er in het noordelijk deel van de Mispelaar nog kan gebouwd worden, maar niet in het oostelijk deel. Ook voor de Sint-Trudostraat werd groen licht gegeven.”

“De deputatie heeft de bouwvergunning voor sociale woningen geweigerd, omdat het oorspronkelijk ontwerp niet compatibel was met het watersysteem. Het probleem lag vooral bij de ondergrondse parkeerplaatsen, het ontwerp wordt aangepast door Vivendo.”

Watertoets

“De verkoop van de zestig voorziene woningen in de Sint-Trudostraat is gestart en verloopt vlot. Er is een watertoets uitgevoerd, de verkaveling houdt rekening met het watersysteem. Er worden bufferbekkens, wadi’s en hemelwaterputten voorzien. De normen zijn streng, veiligheidshalve worden acht kavels vijf jaar lang niet bebouwd.”

“Wat Dudzele betreft, het openbaar onderzoek van de omgevingsaanvraag die een private ontwikkelaar ingediend heeft, loopt nog. Alle adviezen zijn opgevraagd, we zullen rekening houden met hetgeen het polderbestuur en de Vlaamse Milieumaatschappij ons adviseren.”

“Overigens stelt Vlaanderen onomwonden dat de waterkaarten enkel een kader scheppen, maar niet mogen gehanteerd worden als reden voor het verlenen of het weigeren van een vergunning. Enkel de watertoets is van belang, dei is uitgevoerd! Trouwens op de waterkaarten kleurt een groot deel van Brugge donkerblauw. Je zou dus bijna nergens meer mogen bouwen in Brugge.”

