Oostendse burgemeester Bart Tommelein sceptisch over statiegeldvoorstel Bredense collega

Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) zucht even bij het nieuwe voorstel van zijn Bredense collega om al volgende zomer een project rond statiegeld te doen met de 10 kustgemeenten. “We gaan best stoppen met elkaar bezig te houden met projectjes. We zijn het er ondertussen over eens dat er op één of andere manier een globaal systeem van statiegeld moet komen.

“Dit moet, zoals aangekondigd, door de Vlaamse overheid worden uitgewerkt en niet alleen aan de kust”, reageert Tommelein. “Het moet ook in overleg gebeuren met Brussel en Wallonië. Het heeft geen zin om een apart statiegeldsysteem aan de kust te hebben. Bredene hanteert een systeem om plastiek terug binnen te brengen in beachbars. Die stap zijn we in Oostende al voorbij. We verbieden gewoon plastiek in beachbars en gaan dus niet in een systeem stappen om in die bars op een geforceerde manier dingen in te zamelen. De verschillen tussen de badplaatsen zijn trouwen ook te groot. We gaan dus verder dan Bredene en geloven in een nationale aanpak.” (efo)